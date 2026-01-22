Yıldız Tilbe’den Gazze’ye 300 bin dolarlık destek

Haberin Devamı

Kudüs Gönüllüleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Tilbe’nin bağışıyla Gazze’nin iki ayrı bölgesinde tam teşekküllü iki büyük Çadırkent kurulacağı belirtildi.

Bağışın, bölgede barınma ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

KONSER DÜZENLEYECEK

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yıldız Tilbe’nin çadırkentlerde yaşayan Filistinli ailelerin gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla Gazze yararına bir konser düzenleyeceği de aktarıldı.

Öte yandan Yıldız Tilbe’nin, geçen yıl Ramazan ayında da Kudüs Gönüllüleri Derneği aracılığıyla Gazze’de toplam 20 bin kişiye iftar verdiği kaydedildi.