Yıldız Tilbe hastalığını ilk kez açıkladı! 'O yüzden yarı baygın geziyorum'

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Konser sırasında mikrofonu eline almaması dikkat çeken Tilbe, bunun nedenini sahnede açıkladı. Uzun yıllardır mücadele ettiği tansiyon sorununu ilk kez dile getiren sanatçı, son günlerde yaşadığı ani yükselmeler nedeniyle doktor kontrolüne gittiğini ve hayatında bazı şeyleri değiştirmek zorunda kaldığını anlattı.

Tilbe, çocukluğundan beri düşük tansiyonla yaşadığını belirterek, “Hayatım boyunca 4’e 8’di tansiyonum. Hep böyle yarı baygın geziyordum o yüzden. Sonra birden 14 oluverdi, anlamadım. Ardından 17 oldu. Doktor geldi, bazı tavsiyelerde bulundu” sözleriyle yaşadığı sağlık sürecini aktardı.

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“Kaslarım kısalıyor, mikrofon yasaklandı”

Sanatçı, yaşının da etkisiyle vücudundaki değişimlere dikkat çekerek, doktorunun kendisine mikrofon tutmayı yasakladığını açıkladı. “Pilates ya da yoga yapacakmışım. Çünkü sahnede sadece bir bölgeyi kullanınca kaslar kısalıyormuş. Yaş da 59 oldu, insanın kasları kısalıyormuş yaşla birlikte. Şok oldum. Kolum kötü oluyor. Mikrofon tutmam bile yasaklandı” diyen Tilbe, bundan sonra sahnede farklı bir düzenle performans sergileyeceğini söyledi.

Hayranlarından destek yağdı

Yıldız Tilbe’nin bu açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Sevenleri, “Sen yeter ki şarkı söyle”, “Sağlığın her şeyden önemli”, “Enerjin bile yeter” gibi mesajlarla sanatçıya destek verdi.