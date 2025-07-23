×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Yıldız Tilbe hastalığını ilk kez açıkladı! 'O yüzden yarı baygın geziyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Yıldız Tilbe#Yıldız Tilbe Sağlık Sorunu#Yıldız Tilbe Sağlık Durumu
Yıldız Tilbe hastalığını ilk kez açıkladı O yüzden yarı baygın geziyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 13:47

Türk müziğinin ünlü ismi Yıldız Tilbe, Alaçatı’daki sahnesinde hem şarkılarıyla hem de içten açıklamalarıyla izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Ancak Tilbe’nin ilk kez açıkladığı sağlık durumu, hayranlarını endişelendirdi.

Haberin Devamı

Konser sırasında mikrofonu eline almaması dikkat çeken Tilbe, bunun nedenini sahnede açıkladı. Uzun yıllardır mücadele ettiği tansiyon sorununu ilk kez dile getiren sanatçı, son günlerde yaşadığı ani yükselmeler nedeniyle doktor kontrolüne gittiğini ve hayatında bazı şeyleri değiştirmek zorunda kaldığını anlattı.

Tilbe, çocukluğundan beri düşük tansiyonla yaşadığını belirterek, “Hayatım boyunca 4’e 8’di tansiyonum. Hep böyle yarı baygın geziyordum o yüzden. Sonra birden 14 oluverdi, anlamadım. Ardından 17 oldu. Doktor geldi, bazı tavsiyelerde bulundu” sözleriyle yaşadığı sağlık sürecini aktardı.

Yıldız Tilbe hastalığını ilk kez açıkladı O yüzden yarı baygın geziyorum

Haberin Devamı

“Kaslarım kısalıyor, mikrofon yasaklandı”

Sanatçı, yaşının da etkisiyle vücudundaki değişimlere dikkat çekerek, doktorunun kendisine mikrofon tutmayı yasakladığını açıkladı. “Pilates ya da yoga yapacakmışım. Çünkü sahnede sadece bir bölgeyi kullanınca kaslar kısalıyormuş. Yaş da 59 oldu, insanın kasları kısalıyormuş yaşla birlikte. Şok oldum. Kolum kötü oluyor. Mikrofon tutmam bile yasaklandı” diyen Tilbe, bundan sonra sahnede farklı bir düzenle performans sergileyeceğini söyledi.

Gözden KaçmasınYıldız Tilbenin yüzünde yanıklar oluştu... Görüntüsü korkuttuYıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar oluştu... Görüntüsü korkuttuHaberi görüntüle

Hayranlarından destek yağdı

Yıldız Tilbe’nin bu açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Sevenleri, “Sen yeter ki şarkı söyle”, “Sağlığın her şeyden önemli”, “Enerjin bile yeter” gibi mesajlarla sanatçıya destek verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yıldız Tilbe#Yıldız Tilbe Sağlık Sorunu#Yıldız Tilbe Sağlık Durumu

BAKMADAN GEÇME!