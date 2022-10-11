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Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti!

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#Leyla Kenter#Yıldız Kenter#Leyla Tepedelen
Yıldız Kenterin kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 12:47

Yıldız Kenter'in Nihat Akçan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti.

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Leyla Kenter'den acı haber geldi. Uzun yıllardır kanser tedavisi gören Kenter, 70 yaşında hayatını kaybetti.

'ANNECİĞİNE KAVUŞTUN'

Kötü haberi duyuran oyuncu Gül Onat, Instagram hesabından; 'Sevgili Leylâ anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok Üzgünüm' mesajını paylaştı.

Yıldız Kenterin kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti

LEYLA KENTER KİMDİR?

29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenter'n kızı Leyla Kenter, bir dönem işi dolayısıyla Kenya’da yaşamıştır. Leyla Kenter, Cambridge’de iki fakülte bitirmiş ve ardından Dışişleri Bakanlığı personeli olmuştur. Aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile dünyaevine giren Leyla Kenter, eşiyle aynı yerlerde çalışma imkânı bulamaması dolayısıyla görevinden istifa etmiştir.

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Büyükelçi olarak görev yapan eşiyle birlikte Türkiye'ye geldiği dönemlerde Bilkent Üniversitesi'nde dersler veren Leyla Kenter, kanser bir dönem tedavisi görmüştür.

Yıldız Kenter'in Nihat Akçan evliliğinden olan kızı Leyla Kenter, aynı zamanda Başlık Parası (Nazlı) 1973, Fatma Bacı (Ayşe) 1972, Vahşi Çiçek (Sema) 1971, Anneler Ve Kızları (Iraz) dizilerinde de rol almıştır.

Yıldız Kenterin kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti

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#Leyla Kenter#Yıldız Kenter#Leyla Tepedelen

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