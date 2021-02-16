Yıldız Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Hacıevliyagil hakkında bilgiler

Doğan Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu merak edilen isimler arasında. Ünlü psikoloğun meslektaşı olan Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu 49 yaşından sonra avukatlıktan psikologluğa geçiş yapmıştır. Uzmanlık alanı çift ve aile terapistliğidir.

YILDIZ HACIEVLİYAGİL CÜCELOĞLU KİMDİR?

Yıldız Hacıevliyagil, Bilgi Üniversitesi Psikoloji ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Doğan Cüceloğlu ile evli olan Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu Galatasaray Üniversitesi’nde Felsefe alanında ve Özyeğin Üniversitesi’nde Çift Aile Terapisi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Üç çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak İzmir’de doğdu. İnsan ve Toplum, Kişisel Gelişim kategorilerinde eserler kaleme almıştır. İşim ve Ben kitabının yazarıdır.