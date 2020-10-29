Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir nereli kaç yaşında?
Yıldız Çağrı Atiksoy, ekranların tanınan simaları arasında yer alıyor. Son olarak Şampiyon Bold Pilot filminde rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy, bir süredir oyuncu Berk Oktay ile birlikteliklerini sürdürüyor. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Yıldız Çağrı Atiksoy'un rol aldığı filmler ve diziler
Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında İzmir Karşıyaka da doğdu. Eğitimini de İzmir'de tamamladı. Lise mezunu olan Yıldız Çağrı, iki sene İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.
OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2019- | Şampiyon | Dr. Suna
2018 | Baba Nerdesin Kayboldum | Oya
2017-2018 | Savaşçı | Aslı Özkaynak
2015-2016 | Evli ve Öfkeli | Mine
2014-2015 | Yedi Güzel Adam | Zehra
2013 | Görüş Günü Kadınları | Gülay
2010 - 2013 | Öyle Bir Geçer Zaman ki | Berrin Akarsu
2009 | Bahar Dalları | Bahar Ziyadegil
2008-2009 | Kayıp Prenses | Defne
2008 | Miras | İrem
2008 | Gazi | Leyla/Aslı
2007 | Yersiz Yurtsuz | Hazal Şanoğulları
2006 | Ah İstanbul | Ahu
2006 | Yağmurdan Sonra | Işık Karuzo
2005 | Aşk Oyunu | Gülşen/Ayşen
2004 | Büyük Buluşma | Bölüm Oyuncusu
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