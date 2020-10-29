Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir nereli kaç yaşında?

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında İzmir Karşıyaka da doğdu. Eğitimini de İzmir'de tamamladı. Lise mezunu olan Yıldız Çağrı, iki sene İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.

OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019- | Şampiyon | Dr. Suna

2018 | Baba Nerdesin Kayboldum | Oya

2017-2018 | Savaşçı | Aslı Özkaynak

2015-2016 | Evli ve Öfkeli | Mine

2014-2015 | Yedi Güzel Adam | Zehra

2013 | Görüş Günü Kadınları | Gülay

2010 - 2013 | Öyle Bir Geçer Zaman ki | Berrin Akarsu

2009 | Bahar Dalları | Bahar Ziyadegil

2008-2009 | Kayıp Prenses | Defne

2008 | Miras | İrem

2008 | Gazi | Leyla/Aslı

2007 | Yersiz Yurtsuz | Hazal Şanoğulları

2006 | Ah İstanbul | Ahu

2006 | Yağmurdan Sonra | Işık Karuzo

2005 | Aşk Oyunu | Gülşen/Ayşen

2004 | Büyük Buluşma | Bölüm Oyuncusu