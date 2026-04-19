Yıldız Asyalı'nın büyük çaresizliği... 'Babam da eşim tarafından darp edildi'

Haberin Devamı

AİLESİNE YÖNELEN ŞİDDETİ İFŞA ETTİ



Geçtiğimiz aylarda eşi tarafından şiddet gördüğünü öne sürerek kamuoyunun dikkatini çeken oyuncu Yıldız Asyalı, bu kez ayrılık aşamasındaki eşi Mustafa Semih Demirci’nin babası Ümit Asyalı’ya saldırdığını açıkladı.

KANLAR İÇİNDEKİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI



Şiddet sarmalından kurtulmaya çalıştığını belirten Asyalı, babasının darp edildiğini gösteren fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, yaşananları “Babam da eşim tarafından darp edildi” sözleriyle duyururdu.

“ARABAYI DA KAÇIRDI” DİYEREK YARDIM İSTEDİ



Asyalı, saldırının bununla sınırlı kalmadığını belirterek eşinin aileye ait aracı da alarak kaçtığını iddia etti. Sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan oyuncu, “Mustafa Semih Demirci isimli şahıs için paylaşın lütfen” diyerek destek istedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın En büyük pişmanlığım onunla evlenmek! Haberi görüntüle

NELER YAŞANMIŞTI?



“Eyvah Babam” ve “Eyvah Kızım Büyüdü” dizileriyle tanınan, ardından “Hayat Bilgisi” ile geniş kitlelere ulaşan Yıldız Asyalı, yaklaşık 7 ay önce iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlenmişti.

Evliliğini “Evlendik” notuyla duyuran oyuncu, kısa süre sonra şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Asyalı, daha önce yaptığı paylaşımda eşinden fiziksel şiddet gördüğünü öne sürmüş ve darp edildiğini gösteren fotoğrafları kamuoyuyla paylaşmıştı.