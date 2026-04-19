×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Yıldız Asyalı'nın büyük çaresizliği... 'Babam da eşim tarafından darp edildi'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 14:11

Daha önce eşinden şiddet gördüğünü açıklayan oyuncu Yıldız Asyalı, bu kez babasının saldırıya uğradığını duyurdu. Sosyal medyadan yardım çağrısı yapan Asyalı’nın iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Haberin Devamı

AİLESİNE YÖNELEN ŞİDDETİ İFŞA ETTİ

Geçtiğimiz aylarda eşi tarafından şiddet gördüğünü öne sürerek kamuoyunun dikkatini çeken oyuncu Yıldız Asyalı, bu kez ayrılık aşamasındaki eşi Mustafa Semih Demirci’nin babası Ümit Asyalı’ya saldırdığını açıkladı.

KANLAR İÇİNDEKİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Şiddet sarmalından kurtulmaya çalıştığını belirten Asyalı, babasının darp edildiğini gösteren fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, yaşananları “Babam da eşim tarafından darp edildi” sözleriyle duyururdu.

“ARABAYI DA KAÇIRDI” DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Asyalı, saldırının bununla sınırlı kalmadığını belirterek eşinin aileye ait aracı da alarak kaçtığını iddia etti. Sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan oyuncu, “Mustafa Semih Demirci isimli şahıs için paylaşın lütfen” diyerek destek istedi.

Haberin Devamı
NELER YAŞANMIŞTI?

“Eyvah Babam” ve “Eyvah Kızım Büyüdü” dizileriyle tanınan, ardından “Hayat Bilgisi” ile geniş kitlelere ulaşan Yıldız Asyalı, yaklaşık 7 ay önce iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlenmişti.

Evliliğini “Evlendik” notuyla duyuran oyuncu, kısa süre sonra şiddet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Asyalı, daha önce yaptığı paylaşımda eşinden fiziksel şiddet gördüğünü öne sürmüş ve darp edildiğini gösteren fotoğrafları kamuoyuyla paylaşmıştı.

 

 

BAKMADAN GEÇME!