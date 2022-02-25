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Yıldız Asyalı kimdir, kaç yaşında? Arda Kural görüntülerinin ardından gündemde yer alıyor

#Yıldız Asyalı#Yıldız Asyalı Kimdir#Yıldız Asyalı Nereli
Yıldız Asyalı kimdir, kaç yaşında Arda Kural görüntülerinin ardından gündemde yer alıyor

Yıldız Asyalı, kariyeri ve biyografisi ile merak ediliyor. Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, sosyal medya paylaşımları ve magazin gündemine yer alan haberlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Bir dönemin sevilen dizisi 'Eyvah Kızım Büyüdü’de televizyon kariyerinde çıkış yakalayan Yıldız Asyalı, müzik kariyerinde de başarılar elde etti. Peki, Yıldız Asyalı kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Yıldız Asyalı'nın hayatı magazin gündeminde hakkında çıkan haberlerin ardından merak konusu oldu. Yıldız Asyalı Kanal D Çocuk Kulübü'nde sunuculuk yaparak televizyon kariyerine başlamıştı. Peki, Yıldız Asyalı kimdir? İşte, ünlü oyuncu Yıldız Asyalı'nın hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler.

YILDIZ ASYALI KİMDİR?

Asyalı, sanatçı bir ailenin çocuğu olan Yıldız Asyalı, 17 Eylül 1980 tarihinde dünyaya geldi. Yıldız Asyalı'nin müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi. Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'le İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.

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Kanal D Çocuk Kulübü programıyla birlikte Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerin jenerik müziğini besteledi ve yorumladı.

TELEVİZYON KARİYERİ

Yıldız Asyalı Kanal D Çocuk Kulübü'nde sunuculuk yaparak başladığı televizyon kariyerine, Haluk Bilginer'le birlikte yaptığı dönemin sevilen dizilerinden Eyvah Babam'la kariyerine devam etti. İlk oyunculuk yeteneğini bu dizide gösteren Asyalı, dizide anne ve babası boşanmış bir genç kızın otoriter babasıyla yaşadığı bir takım olayları konu almıştır. Sevilen bu dizinin ardından bir süre televizyona ara veren Asyalı, dizinin devamı niteliğindeki Eyvah Kızım Büyüdü ile yeniden ekrana döndü. Bir sezon süren bu dizinin ardından Kanal D'de başlayıp uzun bir süre Show TV'de yayına devam eden Hayat Bilgisi adlı dizide üç sezon boyunca yer aldı. Dizide idealist bir öğretmenin komşusunun kızı ve aynı zamanda kardeşinin sevgilisi olan Rüya rolündeki performansıyla dikkat çekti. Ayrıca Adab-ı Muaşeret adlı sinema filminde Tarık Ündüz ile başrolde oynadı. 2010 yılında Evcilik Oyunu adlı televizyon programında yarışmacı olarak yer aldı.

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2015 yılında işadamı Emre Vatansever’le nikah masasına oturan Yıldız Asyalı'nın Ayşe Mira isminde bir kızı var. Yıldız Asyalı ve Emre Vatansever, 2017 yılında boşandı. 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi.

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