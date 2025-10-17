Yıl 1996... Çakıl gazinosu

Haberin Devamı

1994 yılında yayınlanan 'Kırdın Kalbimi' şarkısıyle şöhret olan Nihat Doğan, 29 yıl önce çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Doğan, 'Afrikalı Ali' olarak tanınan radyocu Ali Şentürk ile yer aldığı kareye "1996... Sarayburnu Çakıl Gazinosu" notunu düştü.

BİR ZAMANLAR MAGAZİN DÜNYASI



Bugünün magazin ünlülerinin geçmişte nasıl göründüğünü biliyor musunuz. Peki ya daha onlar ortada yokken magazin sayfalarına kimlerin konuk olduğunu. Şimdi Hafta Sonu dergisi , Hürriyet arşivi ve Instagram'dan derlediğimiz fotoğraflar eşliğinde nostaljik bir yolculuğa çıkalım.

1996 cezaevinden çıkmışım, anlattıkça o ağladı ben ağladım!

90’lı yılların unutulmaz isimlerinden şarkıcı Doğuş, sosyal medya hesabında yaptığı nostaljik bir paylaşımla geçmişi andı. Kariyerinin dönüm noktalarından birini anlatan sanatçı, takipçilerini duygulandırdı.

1996 yılında cezaevinden çıktıktan sonra Ulus Müzik’e gittiğini belirten Doğuş, o günleri şöyle anlattı:

“1996 cezaevinden çıkmışım, bir heyecan Ulus Müzik’e geldim. Gökhan Tepe’ye iki eser vermişim: Aşk Belası ve Zor Gelir. Onların parasını verecek biri varmış… Neyse, 'selamın aleyküm' dedim, 'aleyküm selam' dediler. ‘Gel bakalım, Doğuş sen misin?’ dediler. Oturduk, anlattım anlattım… O ağladı, ben ağladım. Meğer o kişi İskender abiymiş. 1997’den beri bana baba oldu.”

23 yıl önce, 2002 Dünya Kupası zamanları... 'Tarkan gelmiş abla'

Şarkıcı, oyuncu ve yazar Ayşegül Aldinç, 2002 Dünya Kupası döneminde Tarkan ile çekildiği fotoğrafları paylaştı.

Fotoğrafı ve o gün yaşananları anlatan Aldinç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Bayram diil seyran diil (‘Değil’ yazdım; güzel durmadı!) Tarkan’la suretin de nerden çıktı?” demeyin.

Fotoğraflar kağıda basılırdı hani bir zamanlar ya…

Bulup da aralarına daldığın zaman dünyan değişir hani.

İşte onları sakladığım yerden bir tanesi önüme düşüverdi.

Gözüm gönlüm açıldı, etrafa neşe saçıldı.

Kemerler bağlıysa 23 yıl önceye, 2002 FİFA Dünya Kupası zamanına gidiyoruz.

Ve hep beraber coşkuyla bir avaza:

“Bir oluruz yolunda/

Haydi bastır, gönüller coşsun/

O kupalar sana helal, al/

Gel de buralar bayram olsun” diyoruz.

Mega Star’ımız Tarkan’la bir araya geldiğimiz gün benim açımdan olay şöyle gelişti.

O sıralar Sabah’ta köşe yazıyordum.

Bilgisayarın başında yazımı yetiştirirken alt sokaktan dambada dumbada sesler geliyor.

“Ay n’ooluyo?” diye cama yapıştım.

Yok!

Bir şey görünmüyor.

Pencereden yarı belime kadar sarkıp “Kardeş nümayiş mi var?” diye. sordum geçenlere.

(Nümayiş deyince devreler yandı değil mi?

Kıyamam!

“Gösteri” demek.)

Gencin biri “Tarkan gelmiş abla bizim buraya” dedi.

Oley! As bayrakları!

“Aha!” diyerek hemencecik sırtıma bir şey aldım, merdivenleri üçer beşer inip olay yerine vasıl oldum.Normal şartlar altında (N.Ş.A) beni kessen böyle bir şey yapamam.Ama serde babamın genlerinden geçmiş gazetecilik ruhu var!O kalabalığın arasında Tarkan’ı bulmam ışığı sayesinde zor olmadı.Sonuç: Bir çift fotoğraf ve ayak üstü iki hoşbeşle“Ayşegül alt sokaktan bildirdi”Madem bugün geçmişi yâd ediyoruz.“Bundan şahane yâd mı olur?” dedim.İşte bu kadar…”

Eurovision'a katılabilmek için gece gündüz çalıştılar... Bu fotoğraftaki herkes çok ünlü!

1975 yılında düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının Türkiye seçmelerine katılan Semiha Yankı, o yıllara ait eski bir fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Yankı, fotoğrafın altına "Anılar... Çocuk yaştayız neredeyse" notunu düştü.

Semiha Yankı - Ali Rıza Binboğa - Yeliz - Yasemin Yılmaz

Ali Rıza Binboğa ve Yeliz'in de katıldığı seçmelerde, 'Seninle Bir Dakika' şarkısıyla beğeni toplayan Semiha Yankı birinciliği 'Delisin' şarkısını seslendiren Cici Kızlar ile paylaşmıştı.

Cici Kızlar grubundan Bilgen Bengü'nün çektiği kura sonucu Stockholm'de yapılan Eurovision yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan isim Semiha Yankı olmuştu.

Arkadaşının doğum gününü bu fotoğrafla kutladı

Modacı Neslihan Yargıcı, Süperstar Ajda Pekkan’ın doğum gününü nostaljik bir paylaşımla kutladı.

Neslihan Yargıcı, yıllar önce dönemin ünlü mankenlerinden İnci Aksoy’la birlikte Club Med’de çektirdikleri fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı. Ajda Pekkan o paylaşımın altına “Ne güzel, bayıldım. Çok güzel günler yaşadık. Vay vay vay” diye yazdı.

Albümleri milyon satıyordu... İşte ünlü popçunun İlk arabası

Önce sağlık sorunları şimdilerde ise yasadışı bahis operasyonları nedeniyle zor günler geçiren Serdar Ortaç, kapattığı sosyal medya hesaplarını yeniden açtı.

Şarkıları ile 90'lı yıllara damga vuran ve yaptığı her albüm milyonlarca satan Serdar Ortaç, ilk otomobilinin fotoğrafını paylaştı.

Ortaç, paylaşımına "İlk arabam çekmece 1989" notunu düştü.

Üzerinden 38 yıl geçti... Fotoğraftaki herkes çok ünlü!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tarık Tarcan yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Tarcan, 1986 yapımı 'Akrep' filminin setinde çekilen fotoğrafa şu notu düştü:

"Dünyanın en tatlı insanı Öztürk Serengil...

Bilinenin aksine üç kızının harika babası Coşkun Göğen...

Ahmet Tarık Tekçe'nin biricik kızı ve dört film çektiğimiz harika mert kadın Ahu Tuğba...

Öztürk abim ve sevgili Ahu nurlar içinde yatın... Çok değerli bir anı foto 'Akrep' filminden..."

'Annem Semra ve babam Atilla... Aşk evliliği yapmış bir anne babanın kızıyım'

Oyuncu Nilgün Belgün, aile albümündeki siyah beyaz fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Belgün, fotoğraflara şu notu düştü:

"Annem Semra ve babam Attila Belgün. Aşk evliliği yapmış bir anne babanın kızıyım :)

Çocukluğumdan beri kardeşim olmadığı için evimizde hep kedim vardı.

İyi huylarım; Kalbi sevgiyle dolu ,iyi niyetli, saygılı ,kibar ve nezaketli bir bireyim. Asla kibirli, ukala, hadsiz ve kıskanç değilim. Hatta haddini aşan saygısız insanlara karşı bile son derece kibar davranırım. Anlayana tabii... Hayvanseverim bazen insanlardan fazla sevdiğim de olur. Evimizde hep bir kedim vardı. Onları kendime kardeş arkadaş yapmıştım…"

Seçiciyim... Arkadaşlarımı dostlarımı seçerken bile çok dikkatliyim. Az ve öz arkadaşım ve dostum vardır.

Aynı şekilde iş hayatımda da öyleyim. Ekibimi değiştirmeyi pek sevmem. Çalışkanım ve disiplinliyim

Her tür ilişkilerimde sadık ,aldatmayı ve aldatılmayı sevmeyen bir kadınım…"

"Kötü huylarım;Her anlamda fazla titizim...Çok aceleciyim bazen çok sabırsızım...İstediğim şeylerin mutlaka olmasını isterim ve eninde sonunda yaparım.Tam bir savaşçı Amazon kadınıyım.Oto kontrolüm çok fazla ve biraz dominant bir karakterim..Ha şayet yapılan bir haksızlık olur da kızarsam gemileri değil limanları yakarım…Bugün istedim ki beni daha yakından tanıyın:) Başkalarından dinleyeceğinize benden dinleyin."

30 yıl önce

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa 30 yaşına bastı. Melisa yeni yaşını Instagram'da paylaştığı aile fotoğrafıyla kutladı.

Melisa Ural'ın "30 yıl önce bugün" notuyla paylaştığı fotoğrafa Hakan Ural "İyi ki doğdun canım kızım" notuyla karşılık verirken, abisi Engincan Ural kalp emojileri koydu.

'Devlet memuru olduğum zamanlardan...'

Sanatçı Ayşegül Aldinç, yıllar önce çekilen siyah beyaz fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Aldinç, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu (şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ) bitirdikten sonra 4 yıl Yıldız Parkı içinde bulunan Yıldız Porselen’de (ki Sümerbank’a bağlıydı o zaman) önce stajyer öğrenci sonra da desinatör olarak devlet memuru statüsünde çalışmıştım.

Fotoğrafta kıvançla eserimin önünde görülüyorum.

Böyle lenger tabak denir koca tabaklara, vazo ve çeşitli porselen objelere serbest çalışmalar yapardık.

Şablonlu klasik çalışmalar da olurdu arada.

Eurovision’da yarışıp ayağımın tozuyla işe döndüğüm yıl."

"Yarışma konusunda müdüriyetten izinliyim tabii.Hiç unutmam askere gider gibi uğurlanmıştım Yıldız Porselen’den.Saçlarım kısa o vakit.Cesaret edip kestirmişim.O yıllar “Aslan Başı” moda.Niye bu isim konmuş belli değil! Ensede de bir parça saç olduğundan yele sayılıyorsa demek.Sonra onu da kestirmişim.Lafı da kısa keseyim o zaman ben.Kimi uzun yazıyorsun diyor kimi “Sen yaz biz okuyalım” şeklinde hoş bir yaklaşım içeresinde.Ben ikinciyi yeğliyorum tabiatıyla.Yazmak bizde ata sporu.Bu arada ikinci kitabım Malumatfuruş/Ayşegül’ün Günlüğü’nün imza günü var Burhaniye Kitap Fuarı’nda.27 Temmuz Cumartesi saat 20.00 de. Yer Ören Meydanı.O yanda olan kitapseverleri, beniseverleri beklerim bu buluşmaya.Kısa kestim ama güzel bağladım nitekim.Görüşmek üzere…

Usta sanatçı gençlik fotoğrafını paylaştı! "Bir çoğunuz beni böyle görmedi"

Bodrum denince ilk akla gelen, Taverna müziğinin efsane ismi Fedon, takipçilerini geçmişe götürdü.

Sakalsız halini takipçilerin beğenisine sunan usta sanatçı paylaşımının altına şu notu düştü;

"Bir çoğunuzun beni böyle görmedi, sakalsız Fedon"

Tam 5 sezon boyunca her hafta evlerimize konuk oldu...

Rol aldığı dizi Türk televizyon tarihine damga vurdu, ünlü oyuncu tam 5 sezon boyunca her hafta evlerimize konuk oldu... Paylaştığı gençlik fotoğrafını görenler onu tanımakta zorlandı...

Türk televizyon tarihine damga vuran ‘Yaprak Dökümü’ dizisinde 'Hayriye' karakterine hayat veren usta oyuncu Güven Hokna, 78 yaşını devirdi. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

2006-2010 arasında yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinin üzerinden yıllar geçse de hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

Dizide 'Hayriye Hanım' karakterine hayat veren usta oyuncu Güven Hokna takipçilerine nostalji yaşattı.

Gençlik yıllarında köpeğiyle çekildiği bir fotoğrafını paylaşan Hokna altına, ‘Allah'ın sessiz kullarını her zaman sevip, merhamet edelim’ notunu düştü.

Ünlü ismin fotoğrafı büyük ilgi gördü.

"Üçüncü eşim Galatasaray Lisesi'nde öğretmendi..."

Oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Nilgün Belgün ilk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yapmış çift kısa süre sonra da kızları Oylum Şahin'i kucağına almıştı. Daha sonra anlaşmalı olarak boşanan Belgün ikinci evliliğini usta müzisyen İlham Gencer'in oğlu İlhan Gencer'le yapmıştı. Merve Gencer adında bir kızı olan çift yollarını ayırmıştı.

Nilgün Belgün, son yaptığı paylaşımda üçüncü eşi Attilla Demircioğlu'na yer verdi.

Yıllar boşandığı eşi ile çekildiği bir karesini paylaşan Belgün altına şu notu düştü;

"TBT gününe gelsin.

Üçüncü eşim Attila Demircioğlu

90'lar…

İstanbul Gayrettepe Zeytin Sardunya yılları… İstanbul'un en eğlenceli geceleri orada geçerdi..

Atilla çalar Fransızca şarkılar söylerdi. Aynı zamanda Galatasaray Lisesi'nde Fransızca Dil ve Edebiyat öğretmeniydi.(Şimdi Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi)

Ben de bazen çıkar istek üzerine şarkı söylerdim o da bana eşlik ederdi. İstanbul'un gecelerinin en güzel olduğu yıllardı

Hey gidi günler… Bir albüm tanıtım kokteylimden!

Pop müziğin duayen ismi Erol Evgin, sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik karelere bir yenisini ekledi. 76 yaşındaki sanatçı, takipçilerini geçmişe yıllarına götürdü.

'İşte Öyle Bir Şey', 'Sevdan Olmasa', 'Söyle Canım' ve 'Bir de Bana Sor' gibi hit parçalara imza atan Erol Evgin, sanatçı arkadaşlarıyla çekildiği bir fotoğrafı, 'tbt' etiketi ile Instagram hesabından yayınladı.

Usta müzisyen, birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı fotoğrafa, 'Bir albüm tanıtım kokteylimden… Nükhet Duru, Bedia Muvahhit ve Adile Naşit ile birlikte… Hey gidi günler!…' mesajını yazdı.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın ‘Samet’iydi... Şimdi 50 yaşında!

1977 yapımı kült film “Selvi Boylum Al Yazmalım”da Türkan Şoray’ın oynadığı ‘Asya’ ile Kadir İnanır’ın hayat verdiği ‘İlyas’ karakterlerinin oğlu Samet’i canlandıran ve kısa saçlarıyla erkek çocuğu sanılan Elif İnci büyüdü, güzel bir kadın oldu.

Yeşilçam’ın kötü adamı olarak bilinen Bilal İnci’nin kızı, sinemanın ustalarından Kemal İnci’nin de yeğeni olan İnci, şimdi 50 yaşında.

90’lı yılların sonunda yayınlanan “Deli Yürek” dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın hayatının önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söylüyor.

Elif İnci, Türkan Şoray’la kamera karşısına geçtiği “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminde kısa saçlarıyla erkek çocuğundan farksızdı.

Oyunculuğa devam eden Elif İnci şimdi 50 yaşında.

FOTOĞRAFTAKİ HERKES ÜNLÜ

Ünlüleri aynı karede buluşturan bu fotoğraf Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın Instagram sayfasından...

Arkın; Hulusi Kentmen, Gülşen Bubikoğlu, Emel Sayın ve Aydemir Akbaş başta olmak üzere dönemin çok sayıda yıldızının da bulunduğu karenin altına 'Antalya Film Festivali hatırası' notunu düşmüştü.

İNATÇI GELİN HATIRASI!

Usta oyuncu Selda Alkor, 1965 yapımı 'İnatçı Gelin' filminin set arkasında çekildikleri bir kareyle Sırrı Gültekin ve Münir Özkul'u andı.

1965 yılında yayınlanan 'İnatçı Gelin' filminde Cüneyt Arkın, Münir Özkul ve Tanju Okan ile başrolü paylaşan Selda Alkor kamera arkasında çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Çekimleri Sapanca'da gerçekleşen filmin yönetmeni Sırrı Gültekin ve oyuncu Münir Özkul'u yad eden Alkor paylaşımının altına, 'Tekrar günaydın. Elime 'İnatçı Gelin' filminden kamera arkası bir kare geçti, rahmetle anıyorum yönetmen Sırrı Gültekin, Münir Özkul ile Sapanca'dan...' mesajını düştü.

AH ESKİ GÜNLER

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski günleri yad etti.

İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığı ilk oyundan bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Yıldırımlar altına, ' 1988 den bir merhaba #tbt'si... Nesrin Kadıoğlu arkadaşım bana bir sürpriz yaptı bu fotoğraf ile. Sizde olmayan bir fotoğrafınızla karşılaşmak gerçekten keyifli. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığım ilk oyun olan Aristofanes’in ‘Kuşlar‘ını unutmam mümkün değil tabii. Ne de güzel müzikleri vardı.



'OLAY FOTOĞRAF'

1994 yılında Hülya Avşar, Demet Akalın, Kamil Sönmez, Özcan Deniz ve Nalan'ın da aralarında bulunduğu kadro ile İzmir Göl Gazinosu'nda sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, o günlere ait bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Mahsun Kırmızıgül fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Olay fotoğraf. Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim. Şu asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Beşiktaş forması mı? Zebra mı? Bende bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Bunu diken modacı bu ceket çok konuşulacak demişti. Adam haklı çıktı. Hülya Avşar, Al Pacino’nun yerli versiyonu hanıma ağa sanki. Özcan boynundaki fular ile benden beter. Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler. Bu kadro ile İzmir Göl gazinosunda bir sezon beraber sahneye çıktık. İnanın sahneye çıkmayı , müzik yapmayı özledim. "

YER: TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU

Bir döneme damga vuran, şimdilerde ise rol aldığı dizilerle adından söz ettiren oyuncu Işıl Yücesoy, yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Yücesoy fotoğrafın altına "Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi. Taksim Parkı'nın içinde çok tarihi çok güzel bir binaydı. Sahnesi dekoru aynı tarihi yansıtıyordu. Kimler geçmedi o sahneden... Bir sürü şey gibi o da yıkıldı gitti... Ama anıları yaşıyor yüreklerimizde hala." notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil, ilk eşi ve kızı Sezin Erbil ile yıllar önce çekilen fotoğrafını "Sezinim ve annesi Muhsine" notu ile Instagram'da paylaştı.

Türk sinemasının ünlü ismi Filiz Akın, sosyal medya hesabından yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf paylaşıp, takipçilerine "Bu resimdeki seneler önce "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisinde oğlumu oynayan gözlüklü yakışıklıyı tanıdınız mı" diye sordu...

Filiz Akın'ın takipçilerinin çoğu, minik oyuncunun Mehmet Günsür olduğunu hemen bildi.



YILLARI SORMAYIN

Fatih Ürek, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Ürek, siyah-beyaz fotoğrafın altına 'Yılları sormayın... sol baştan Erkan Can, Özer Tunca, Tevfik Bolulu ve ben...' notunu düştü.

Kadir İnanır, 1979’da İstanbul’a gelen ve ‘Haydarpaşa’nın gelini’ olarak lanse edilen, birçok filmde rol alan Christina Haydar ve kocasıyla birlikte.

Nükhet Duru ile Doğan Canku, gazinodaki kulis odasında yemek yiyorlar. Duru ile Canku kısa süren bir de aşk yaşamışlardı (1978).

‘Orta Şarkın Altın Bülbülü’ lakaplı Neşe Karaböcek, Orhan Gencebay ile Yaşar Kekeva’nın sahibi olduğu Kervan Plak’tan çıkan LP’si çok satınca altın plakla ödüllendirildi.

Türk komedi dünyasının üç ünlü komedyeni ile bir ünlü sunucusu aynı kutlamada bir araya gelince, ortaya bu tarihi fotoğraf çıktı.(1970’lerin sonu).

Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi Nilüfer Koçyiğit, iki Tanju arasında kalınca hemen bir dilek tuttu (1975).

NE KADAR ŞANSLIYIM

Ünlü komedyen Ata Demirer, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Şener Şen ile yer aldığı kareyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Demirer, fotoğrafın altına "Ne kadar şanslıyım" notunu düştü.

Fazla kilolarından kurtulan Ata Demirer'in değişimi dikkatlerden kaçmadı.