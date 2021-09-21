Yiğit Marcus Aral kimdir, nereli, kaç yaşında?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Görüntüler sosyal medyada da konuşulmuştu Dehşete düşüren olayda yeni gelişmeGörüntüler sosyal medyada da konuşulmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme#Trafik Kazası
Denizlispor, Görkem Canın sözleşmesini feshettiDenizlispor, Görkem Can'ın sözleşmesini feshetti#Denizlispor
Pastanede iğrenç olay Yanında çalışan çocuğu taciz ettiPastanede iğrenç olay! Yanında çalışan çocuğu taciz etti#Cinsel İstismar
Son Dakika: Bursasporda Özcan Bizati dönemiSon Dakika: Bursaspor'da Özcan Bizati dönemi!#Bursaspor
Bakan Pakdemirli açıkladı Cumhuriyet rekoru kırıldıBakan Pakdemirli açıkladı! Cumhuriyet rekoru kırıldı#Tarım
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Film Yarışmasının filmleri belirlendi58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Film Yarışması'nın filmleri belirlendi#Altın Portakal Film Festivali
Rusyadaki üniversite saldırganının paylaşımları ortaya çıktı: Her şeyi yok edeceğimRusya'daki üniversite saldırganının paylaşımları ortaya çıktı: Her şeyi yok edeceğim!#Rusya
İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde incelemeİngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme#Turizm Sektörü
Şahin, Türeci ve Kariko tüm dünyaya umut olmuşlardı: Almanyanın en büyük bilim ödülü BioNTech bilim insanlarına verildiŞahin, Türeci ve Kariko tüm dünyaya umut olmuşlardı: Almanya'nın en büyük bilim ödülü BioNTech bilim insanlarına verildi#Uğur Şahin
Harry ile Meghanın çocuklarına yok Beatricein kızına var: Unvanıyla doğduHarry ile Meghan'ın çocuklarına yok Beatrice'in kızına var: Unvanıyla doğdu#Prenses Beatrice Edoardo Mapelli Mozzi
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Yiğit Marcus Aral kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Yiğit Marcus Aral#Yiğit Marcus Aral Kimdir
Yiğit Marcus Aral kimdir, nereli, kaç yaşında

Yiğit Marcus Aral, kariyeri ve biyografisi ile araştırılan isim olmaya devam ediyor. Özel hayatı ile pek çok kişinin araştırdığı Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ilişkisi ile dikkat çekmişti. Bir dönem Survivor yarışmasına da katılan Yiğit Marcus Aral, önceki gün 5 kişi tarafından saldırıya uğramasının ardından yeniden gündeme geldi. Peki, Yiğit Marcus Aral kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Marcus 20 Kasım 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi, eğitimini University Of Miami'de tamamladı. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California'ya yerleşti. Özel bir şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir. Bir dönem Survivor yarışmasına da katılan Yiğit Marcus Aral, ayrıca ünlü modeller Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio ile olan arkadaşlıklarıyla da gündeme gelmiştir. Sosyal medyada yayınladığı karelerde lüks yaşamıyla da dikkat çekiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yiğit Marcus Aral#Yiğit Marcus Aral Kimdir