Yeşim Salkım'ın acı günü: Annem son 6 ayda hem sevdiği adamı hem de kardeşini toprağa verdi

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Salkım, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Gitti tutamadım hoşçakal teyzem anne yarım gençliğim sırdaşım çocukluğum hoşçakal huzurla ışıklar içinde nurlarda uyu canımın içi yürek sızım"

Funda Özkalyoncu, Aslı Hünel, Işın Karaca'nın da aralarında olduğu çok sayıda isim Yeşim Salkım'a başsağlığı diledi.

Nermin Uzman dün Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yeşim Salkım, annesi ile teyzesinin vedalaştığı anları da Instagram sayfasında paylaştı.

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Salkım, fotoğrafın altına "Annem son 6 ayda hem sevdiği adamı ilk göz ağrısı ilk kalp sızısını ve karındaşını, kardeşini toprağa verdi bugün. Son bakışta ki o gözler …#annem ona iyi bakacağım! Artık tek kalanım o çünkü çocukluğumdan" notunu düştü.

Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım geçtiğimiz eylül ayında hayatını kaybetmişti.