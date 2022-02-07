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Yeşim Salkım, baba yadigarı ceketiyle sahnede

#Yeşim Salkım#Dursun Salkım#Ceket
Yeşim Salkım, baba yadigarı ceketiyle sahnede

Yeşim Salkım, geçtiğimiz akşam Four Seasons Aqua’da konser verdi. Ünlü şarkıcı babası Dursun Salkım’ın 60 yıllık ceketiyle sahneye çıktı.

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YEŞİM Salkım, 5 Eylül 2021 yılında vefat eden müzisyen babası Dursun Salkım’ın ceketiyle sahneye çıktı. Önceki akşam Four Seasons Aqua’da konser veren Salkım, 90’lardan günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahneye babası Dursun Salkım’ın ceketiyle çıkan şarkıcı; iddialı kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, Hande Yener gibi ünlü isimlere de göndermede bulundu: “Babam bu ceketini sahnelerinde çok giymiş, 60 yıllık ceket. Bu akşam onu da anmak istedim. Biraz kapalı ama yapacak bir şey yok. Birileri açılırken biz kapanalım ki biraz edep olsun. Böylesi daha güzel olacak şarkı söylerken.”

Yeşim Salkım, baba yadigarı ceketiyle sahnede


FLAMENKO RÜZGÂRI
2 saat sahnede kalan Yeşim Salkım, gece boyunca 90’lardan günümüze sevilen şarkılarını seslendirirken, programının orta bölümünde orkestrasıyla birlikte flamenko performansı da sergiledi.
Yeşim Salkım, baba yadigarı ceketiyle sahnede


 

 

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#Yeşim Salkım#Dursun Salkım#Ceket

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