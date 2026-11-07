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Yeşim Gül'ün acı günü... Hayat arkadaşını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Yeşim Gül#Yeşim Gül'ün Acı Günü#Gökhan Suar
Yeşim Gülün acı günü... Hayat arkadaşını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 09:03

Oyuncu Yeşim Gül'ün hayat arkadaşı Gökhan Suar hayatını kaybetti.

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Acı haber Yeşim Gül'ün kurucusu olduğu derneğin sosyal medya hesabından duyuruldu.

"Canımızın canı, kıymetli Dernek kurucumuz Yeşim ablamızın hayat arkadaşı, değerli Gökhan abimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Bu acı kayıp hepimizin yüreğinde derin bir yara bıraktı. Yeşim ablamızın acısı bizim de acımızdır. Bu zor gününde dualarımızla ve kalbimizle yanındayız.

ALLAH Sana ferahlık dayanma gücü versin.Gökhan abimize Allah’tan rahmet, başta Yeşim ablamız olmak üzere ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mekânı cennet, makamı âli olsun."

Gökhan Suar, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede önce yoğun bakıma alınmış, ardından da entübe edilmişti.    

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#Yeşim Gül#Yeşim Gül'ün Acı Günü#Gökhan Suar

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