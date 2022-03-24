Yeşim Erbil kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil'in ablası Yeşim Erbil hakkında bilgiler

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Babası rahmetli Sadettin Erbil, abisi de Mehmet Ali Erbil olan Yeşim Erbil, 1963 yılında İstanbul’da doğdu.



Eğitim Durumu

• 1977 - 1980 Şişli Terakki Lisesi

• 1981 - 1987 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

• 1987 - 1992 İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Uzmanlık eğitimi



İş Deneyimi

• 1992 - 1999: Genel Cerrahi Uzmanı - İstanbul Tıp Fakültesi

• 1999 - 2005: Genel Cerrahi Doçenti - İstanbul Tıp Fakültesi

• 2005 - 2016: Genel Cerrahi Profesörü - İstanbul Tıp Fakültesi

• 2016 - Özel muayenehane



Ek Görevler

• 2012 - 2016 Türk Cerrahi Derneği Başkanlığı

• 2014 - 2016 Tıpta Uzmanlık Kurulu Genel Cerrahi Müfredat Komisyonu Başkanlığı



Akademik Yayınlar ve Faaliyetler

• Prof. Dr. Yeşim Erbil’in 700’ün üzerinde bilimsel çalışması mevcuttur. Bunların 6’si kitap editörlüğü, 45’i üzerinde kitap bölümü yazarlığı ve 130’u uluslararası bilimsel makaledir.

• 130 uluslararası makale 4800 kez referans olarak kullanılmıştır.

• Endokrin Cerrahisi ile ilgili 55 adet DVD eğitim projesi,

• 2000-2015 yılları arasında, 26 adet internet üzerinden canlı ameliyat yayınının (web cast) gerçekleştirilmesi

• 2007 yılında “Gamma probe ile eksizyon yönteminin” dünyada ilk kez “ikincil girişim boyun bölgesi cerrahisinde” uygulanmasın gerçekleştirilmesi.

• 1997 yılında, tiroid kanseri metastazlarının tanısında “Tg-wash out” yönteminin ülkemizde ilk kez kullanılması ve yaygınlaştırılması.

• Bahsi geçen çalışmalar nedeni ile 2012 yılında İstanbul “Tabip Odası Bilim Ödülü” nün verilmesi.

• “Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurslarının” 13 yıldır düzenlenmesi.

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Mesleki İlgi Alanları

20 yıldır Endokrin Cerrahisi ile ilgili çalışmaktadır.