Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Yeşim Erbil kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil'in ablası Yeşim Erbil hakkında bilgiler

#Yeşim Erbil#Yeşim Erbil Kimdir#Yeşim Erbil Nereli
Yeşim Erbil kimdir, kaç yaşında Mehmet Ali Erbilin ablası Yeşim Erbil hakkında bilgiler

Yeşim Erbil, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Mehmet Ali Erbil’in ablası olan Prof. Dr. Yeşim Erbil, bilimsel dergi Surgery Innovation'da yayınlanarak dünya tıp literatürüne girmişti. Peki Yeşim Erbil kimdir, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Babası rahmetli Sadettin Erbil, abisi de Mehmet Ali Erbil olan Yeşim Erbil, 1963 yılında İstanbul’da doğdu.

Eğitim Durumu
• 1977 - 1980 Şişli Terakki Lisesi
• 1981 - 1987 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
• 1987 - 1992 İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Uzmanlık eğitimi

İş Deneyimi
• 1992 - 1999: Genel Cerrahi Uzmanı - İstanbul Tıp Fakültesi
• 1999 - 2005: Genel Cerrahi Doçenti - İstanbul Tıp Fakültesi
• 2005 - 2016: Genel Cerrahi Profesörü - İstanbul Tıp Fakültesi
• 2016 - Özel muayenehane

Ek Görevler
• 2012 - 2016 Türk Cerrahi Derneği Başkanlığı
• 2014 - 2016 Tıpta Uzmanlık Kurulu Genel Cerrahi Müfredat Komisyonu Başkanlığı

Akademik Yayınlar ve Faaliyetler
• Prof. Dr. Yeşim Erbil’in 700’ün üzerinde bilimsel çalışması mevcuttur. Bunların 6’si kitap editörlüğü, 45’i üzerinde kitap bölümü yazarlığı ve 130’u uluslararası bilimsel makaledir.
• 130 uluslararası makale 4800 kez referans olarak kullanılmıştır.
• Endokrin Cerrahisi ile ilgili 55 adet DVD eğitim projesi,
• 2000-2015 yılları arasında, 26 adet internet üzerinden canlı ameliyat yayınının (web cast) gerçekleştirilmesi
• 2007 yılında “Gamma probe ile eksizyon yönteminin” dünyada ilk kez “ikincil girişim boyun bölgesi cerrahisinde” uygulanmasın gerçekleştirilmesi.
• 1997 yılında, tiroid kanseri metastazlarının tanısında “Tg-wash out” yönteminin ülkemizde ilk kez kullanılması ve yaygınlaştırılması.
• Bahsi geçen çalışmalar nedeni ile 2012 yılında İstanbul “Tabip Odası Bilim Ödülü” nün verilmesi.
• “Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurslarının” 13 yıldır düzenlenmesi.

Haberin Devamı

Mesleki İlgi Alanları
20 yıldır Endokrin Cerrahisi ile ilgili çalışmaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeşim Erbil#Yeşim Erbil Kimdir#Yeşim Erbil Nereli

BAKMADAN GEÇME!

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna
Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek

BAKMADAN GEÇME!

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna
Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek