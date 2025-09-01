×
Yeşillikler içinde bir hayat... Usta sanatçı Şile'deki dağ evinin kapılarını açtı!

Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 12:40

Ekranların sevilen programı “Evrim Akın ile Ev Gezmesi”, bu kez usta oyuncu Gafur Uzuner’in kapısını çaldı. “Çiçek Taksi”de canlandırdığı Niyazi karakteriyle hafızalara kazınan, son dönemde “İnci Taneleri” dizisinde Laz Şükrü rolüyle büyük beğeni toplayan sanatçı, Şile’deki orman içinde yer alan dağ evini ilk kez ekranlara açtı.

Doğa ile iç içe yaşam

Yaklaşık 25 yıl önce aldığı arsaya kendi zevkine göre dört oda bir salon ev yapan Uzuner’in bahçesi adeta bir cennet… Meyve ağaçları, hamak, süs havuzu ve heykellerle dolu geniş bahçe görenleri büyüledi.

Yeşillikler içinde bir hayat... Usta sanatçı Şiledeki dağ evinin kapılarını açtı

Otantik detaylar göz kamaştırdı

Evin içine girildiğinde ise köy evlerini andıran otantik bir atmosfer karşılıyor. Ahşap kirişlerle desteklenen tavan, taş şömine, sedir koltuklar ve özel tasarım mobilyalar salona sıcak bir hava katıyor.

Şömine yanında yer alan bakır aksesuarlar, yer minderleri ve el emeği tablolarla ev adeta bir sanat galerisi havasında.

Sanatla iç içe bir yaşam alanı

Gafur Uzuner, evini aynı zamanda bir atölye olarak da kullanıyor. Kendi imzasını taşıyan tablolar, mobilyaların üzerindeki özel desenler ve atölyesinde yaptığı çalışmalar her odada karşımıza çıkıyor.

Üst kata çıkan merdivenlerde ise sanatçının hayatına dair özel kareler duvarları süslüyor.

Her odada ayrı bir ruh

Çalışma odasında fırçalar, boyalar ve resim malzemeleri dikkat çekerken, yatak odasında boncuklu kapı süsleri ve tablo dolu duvarlar göze çarpıyor. Sade ama şık gardırop da odanın havasını tamamlıyor.

Ahşap mobilyaların hâkim olduğu mutfak ise köy evi tarzıyla ferah ve samimi bir ortam sunuyor.

Usta sanatçı yıllar önce geldiği Şile'deki evinin hikayesini şu sözlerle anlattı; 'Burada bir projede yer alırken üç buçuk ay çalıştım. O dönem önce araziyi edindim sonra ev yaptım. 25 yıl kadar oldu.'

