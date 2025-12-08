Yeşilin her tonu bu bahçede... İşte Sahrap Soysal'ın muhteşem evi!

Haberin Devamı

Sanat müzesi havasındaki dev salon

Eve adım atar atmaz kahverengi ve beyaz tonlarda dekore edilmiş şık bir salon karşılıyor. Bu salonun hemen yanında ise bir salon daha bulunuyor.

Geniş köşe koltuk, şömine, televizyon ve duvarları süsleyen şık tablolarla oluşturulmuş, sanat galerisini andırıyor.

Yüksek camlardan dışarı açılan alan, doğayla bütünleşmiş bir atmosfer sunuyor. Salonun büyüklüğü, antika objeler ve kıymetli aksesuarlarla birleşince adeta bir sanat müzesi hissi uyandırıyor.

Haberin Devamı

Nostalji dokunuşları ve aile köşesi

Evin iç kısımlarına doğru ilerledikçe konsol ve üzerinde yer alan aile fotoğrafları dikkat çekiyor.



Dev camların önüne yerleştirilen bakır tencere, tepsiler ve gümüş çaydanlıklar ise izleyenleri geçmişe götüren nostaljik detaylar arasında yer alıyor.

Düzenli ve şık mutfak

Sahrap Soysal’ın mutfağı oldukça geniş ve düzenli. Kahverengi ve beyaz dolapların hâkim olduğu bu alanda Evrim Akın'ın gözünden kaçmayan ilginç bir detay vardı:



Alışılmışın dışındaki bu tasarım hem kullanışlılığı hem de farklı görünümüyle dikkat çekti.

Villanın dışı ise adeta bir doğa harikası. Yeşilin her tonunu barındıran, türlü türlü ağaçlarla çevrili kocaman bahçe, izleyenleri büyüledi.



Haberin Devamı

Bahçede yer alan dinlenme alanı huzur verirken, özel bir bölümde iseyetiştiriliyor.

Sahrap Soysal, bahçesinden topladığı sebzeleri yemeklerinde kullandığını söyledi.