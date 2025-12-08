Yeşilin her tonu bu bahçede... İşte Sahrap Soysal'ın muhteşem evi!

Güncelleme Tarihi:
Sanat müzesi havasındaki dev salon
Eve adım atar atmaz kahverengi ve beyaz tonlarda dekore edilmiş şık bir salon karşılıyor. Bu salonun hemen yanında ise bir salon daha bulunuyor.
Yüksek camlardan dışarı açılan alan, doğayla bütünleşmiş bir atmosfer sunuyor. Salonun büyüklüğü, antika objeler ve kıymetli aksesuarlarla birleşince adeta bir sanat müzesi hissi uyandırıyor.
Nostalji dokunuşları ve aile köşesi
Evin iç kısımlarına doğru ilerledikçe konsol ve üzerinde yer alan aile fotoğrafları dikkat çekiyor.
Dev camların önüne yerleştirilen bakır tencere, tepsiler ve gümüş çaydanlıklar ise izleyenleri geçmişe götüren nostaljik detaylar arasında yer alıyor.
Düzenli ve şık mutfak
Sahrap Soysal’ın mutfağı oldukça geniş ve düzenli. Kahverengi ve beyaz dolapların hâkim olduğu bu alanda Evrim Akın'ın gözünden kaçmayan ilginç bir detay vardı:
Villanın dışı ise adeta bir doğa harikası. Yeşilin her tonunu barındıran, türlü türlü ağaçlarla çevrili kocaman bahçe, izleyenleri büyüledi.
Sahrap Soysal, bahçesinden topladığı sebzeleri yemeklerinde kullandığını söyledi.