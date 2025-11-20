Yeşilçam'ın usta isminden üzen haber... Şizofreni teşhisi konuldu

Haberin Devamı

Bursa’da bir huzurevinde yaşamını sürdüren Bilgiç, 2016 yılında açık kalp ameliyatı olduktan sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.

72 yaşındaki sanatçıya şizofreni teşhisi konuldu. Necati Bilgiç’in bir hayranı tarafından çekilen fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı. Sanatçının son hali hayranlarını üzdü.

EN SON BERLİN KAPLANI'NDA ROL ALDI

Yıldız Kenter'den ders alan Necati Bilgiç, oyunculuğa Dormen Tiyatrosu'nda başladı, Uğur Yücel ile birlikte 4 yıl gazinolarda komedyenlik yaptı.

1995 yılında Çiçek Taksi dizisinde canlandırdığı Niyazi karakteri ile izleyici karşısına çıkan Necati Bilgiç, son olarak Ata Demirer'in 2012 yapımı Berlin Kaplanı filminde rol aldı.

