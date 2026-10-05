Yeşilçam’ın usta ismi Göksel Arsoy hayatını kaybetti

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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın “Altın Çocuk” lakaplı usta oyuncusunun vefat haberi, sinema dünyasında üzüntü yarattı.

1950’li yıllardan itibaren Türk sinemasında çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy, özellikle jön karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla dönemin öne çıkan isimlerinden olan Arsoy, Yeşilçam’ın önemli yıldızlarındandı.

Uzun yıllar sinema sektöründe yer alan usta sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık çalışmalarıyla da Türk sinemasına katkı sağladı. Arsoy, yıllar içinde “Altın Çocuk” olarak anılmaya devam etti.

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Göksel Arsoy’un 90 yaşında hayatını kaybetmesi, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Usta sanatçının cenaze töreni Çarşamba günü gerçekleşecek.

Aşkım Arsoy, babası Göksel Arsoy’un vefatıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yaşlılık… 90 yaşındaydı. Son iki yıldır fena değildi ama aslında hiç sağlık problemi olmadı. Gözlerinde problem vardı. Göz görmeyince hareketi azaldı, hareketi azaldıkça zayıfladı. İki gün öncesine kadar normal gibiydi. Dün tepkisiz gibi duruyordu. Bugün de sabah uyuyormuş. Saat 10.00’da konuştum. 10.30’da gelmişler, nefes almadığını fark etmişler.

Tek tesellimiz, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden gitmesi. Son zamanlarında halsizdi. Bizim için en büyük teselli hastane yüzü görmemiş olması. Bünyesi sağlamdı ama yaş 90. Cenaze büyük ihtimalle çarşamba günü olacak.”

Usta oyuncu Mart ayında ailesiyle birlikte 90'ıncı yaşını kutlamıştı.

BAKAN ERSOY’DAN GÖKSEL ARSOY İÇİN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk sinemasının “Altın Çocuk” lakaplı usta oyuncu ve yapımcısı Göksel Arsoy’un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Göksel Arsoy’un Türk sinemasında bıraktığı izlere dikkati çekerek, usta sanatçının vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Ersoy paylaşımında, “Yeşilçam’ın hafızalarımıza kazınan yüzlerinden biri olan, zarafeti ve unutulmaz rolleriyle nesillerin sevgisini kazanan Göksel Arsoy, sanat hayatı boyunca sinemamıza değerli katkılar sundu.” ifadelerini kullandı.

“DAİMA SEVGİ VE SAYGIYLA HATIRLAYACAĞIZ”

Göksel Arsoy’un Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında yer aldığını vurgulayan Bakan Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“‘Şafak Bekçileri’nden ‘Altın Çocuk’ serisine uzanan eserleriyle iz bırakan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kıymetli sanatçımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlayacağız.

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Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.”