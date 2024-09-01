Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba 69 yaşında hayatını kaybetti

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Uzun süredir Miami'de yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Tuğba'nın vefat haberini yakın dostu Nuri Alço, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Canım dostum Ahu'nun vefat haberini öğrendim. Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm. Ahu'muzu kaybettik."

ANNESİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

"Yemek yiyemiyorum, mama ile besleniyorum" diyen Ahu Tuğba, haziran ayında bir kez daha hastaneye kaldırılmış, gazeteci Olcay Ünal Sert'e ulaşan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik zor günler geçiren annesi için dua istemişti...

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AHU TUĞBA KİMDİR?

Varlıklı bir ailenin tek çocuğu olan Ahu Tuğba, ortaokuldayken sinema dünyasına girdi. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümündeki öğrenimini yarım bıraktı. 80'li yıllarda Türk sinemasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Gazino sanatçısı olarak çeşitli gösteriler yaptı.



5 kez nikah masasına oturan Ahu Tuğba, ilk evliliğini 1981 yılında Mustafa Ulusoy ile yaptı. Tuğba'nın 1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile yaptığı evliliğinden kendisi gibi "Ahu" (Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij) adında 1992 doğumlu bir kız çocuğu var.