Yeşilçam’ın ruhu galiba biraz yokluktan... Biz sette peynir ekmek yerdik

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, Başarım Sensin Derneği’nin burs verdiği üniversite öğrencileri yararına önceki gün Four Seasons Otel’de düzenlediği etkinliğe kızı Yağmur Ünal’la birlikte katıldı. Yeşilçam yıllarından bahseden usta sanatçı, “Yeşilçam denince akla aşk, dürüstlük, sevgi ve mutluluk gelir. O yüzden Yeşilçam hiçbir zaman unutulmaz. Yeşilçam ruhu samimiyetten, sevgiden, dürüstlükten ve iyilikten geliyor” ifadelerini kullandı.

ARABADA GİYİNİYORDUK

Türkan Şoray etkinlikte geçmişteki set koşullarını anlattı: “Arabaların içinde soyunup giyiniyorduk. Yemekleri set çalışanlarıyla hep birlikte yiyorduk. Bazen peynir ekmek, bazen ekmek arası döner yiyorduk. Ama bunlar çok kıymetliydi. Anılarımızda bunlar her şeyden çok daha fazla yer alıyor. Bunları anımsadıkça gülümsüyorum. Bizim zamanımızda karavan yoktu. Bir arabanın etrafını perdelerle kapatır, içinde giyinmeye çalışırdık. Şimdikiler karavanlarda makyözleriyle çalışıyor. Ne güzel çalışma şartları. Elbette olması gereken bu. Yeşilçam’ın ruhu galiba biraz bu yokluktan, herkesin kendini eşit görmesinden kaynaklanıyordu.”

Ünlü sanatçı, çekimlerde yaşanan zorluklardan da söz etti: “Bir sahneyi en fazla iki kere tekrar edebilirdik. Çünkü filmler çok kıymetliydi. O yüzden bir daha, bir daha çekme şansımız yoktu.”

ANNEMİN EVHAMI BENİ ÜZÜYOR

Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal aralarındaki ilişkiyi de anlattı. Annesinin en yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Ünal, bir itirafta bulundu: “Annemin evhamlı olmasından dolayı çok üzülüyorum. Benimle ilgili her meseleyi çok büyütüyor.” Türkan Şoray ise kızının bu sözleri üzerine “Yağmur beni üzecek hiçbir şey yapmıyor. Ama uçağa binip indiği zamanlar en büyük stresim oluyor” diye konuştu.