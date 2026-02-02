×
Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Necdet Kökeş vefat etti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 15:57

Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Necdet Kökeş, 82 yaşında hayatını kaybetti.

“Battal Gazi” filmlerinde canlandırdığı “ZıpZıp” karakteriyle tanınan ve Yeşilçam'da çok sayıda projede yer alan emektar oyuncu Necdet Kökeş, 27 Aralık 2025 tarihinde hastaneye kaldırılmıştı.

Önce kalp krizi geçiren, ardından beynine pıhtı atan Kökeş'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. 82 yaşındaki Kökeş hayatını kaybetti.

'ABİMİZİ KAYBETTİK'

Yeşilçam oyuncularıyla ilgili paylaşımda bulunan 'ÜçüncüAdam' sayfası acı haberi; 'Maalesef kötü haber geldi, Necdet Kökeş abimizi kaybettik dostlarım. Çok üzgünüm. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Diyecek çok şey var ama kelimeler yetmeyecek gibi...' sözleriyle duyurdu.

Necdet Kökeş kimdir?

1944 yılında Adana’da dünyaya gelen Necdet Kökeş, gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol ve güreşle ilgilendi. 1962 yılında İstanbul’a gelerek sinema dünyasına figüranlıkla adım attı.

1970’li yıllarda Battal Gazi serisinde canlandırdığı çevik ve sadık “Zıpzıp” karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Kökeş, kariyeri boyunca yaklaşık 105 filmde rol aldı. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam’ın dev isimleriyle aynı sahneyi paylaştı. “Battal Gazi’nin Oğlu”, “Şaban Askerde”, “Atla Gel Şaban”, “Üç Kağıtçı” ve “Leblebi Tozu” gibi yapımlarda yer aldı.

