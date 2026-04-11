×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu İhsan Gedik'in son hali yürekleri sızlattı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 10:12

Yeşilçam’ın emektar oyuncusu İhsan Gedik, 83 yaşında geçim mücadelesi veriyor. 600’e yakın filmde rol alan Gedik, şimdi anılarını ve fotoğraflarını satarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Haberin Devamı

Yeşilçam döneminde canlandırdığı sert ve kötü karakterlerle hafızalara kazınan, 48 yıllık kariyeri boyunca 600’e yakın filmde rol alan İhsan Gedik, son görüntüsüyle yürekleri burktu. Gedik, Karaköy-Tünel hattında bastonuna yaslanarak güçlükle yürürken görüntülendi.

Gazeteci Mehmet Faraç’ın paylaştığı görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Geçinebilmek için sokak sokak dolaşarak anılarını içeren kitabı ve fotoğraflarını satmaya çalışan 83 yaşındaki oyuncunun iç burkan hali, sanat dünyasındaki “vefasızlık” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!