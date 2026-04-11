Yeşilçam'ın emektar oyuncusu İhsan Gedik'in son hali yürekleri sızlattı

Haberin Devamı

Yeşilçam döneminde canlandırdığı sert ve kötü karakterlerle hafızalara kazınan, 48 yıllık kariyeri boyunca 600’e yakın filmde rol alan İhsan Gedik, son görüntüsüyle yürekleri burktu. Gedik, Karaköy-Tünel hattında bastonuna yaslanarak güçlükle yürürken görüntülendi.



Gazeteci Mehmet Faraç’ın paylaştığı görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Geçinebilmek için sokak sokak dolaşarak anılarını içeren kitabı ve fotoğraflarını satmaya çalışan 83 yaşındaki oyuncunun iç burkan hali, sanat dünyasındaki “vefasızlık” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.