Yeşilçam'ın efsane sesine saygı duruşu!

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Festival, Yeşilçam’ın unutulmaz sesi Belkıs Özener’e saygı konseriyle başladı. Özener’in hayat hikâyesi Atlas Sineması’nın beyazperdesinden seyirciye aktarılırken müzikseverler nostaljik dakikalar yaşadı.

Gecenin sunuculuğunu Hakan Bilgin üstlenirken, Hakan Aysev, İpek Açar, Serkan Çağrı, Suzan Kardeş ve Yonca Lodi, Özener’in sesinden bilinen Yeşilçam şarkılarını seslendirdi.

Belkıs Özener, konserin sonunda Serkan Çağrı ve oğlu Barkın Özener’le sahneye çıkarak, “40 yıldır bu anı bekledim, ölsem de artık üzülmem” dedi.