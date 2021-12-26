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Yeşilçam'ın efsane sesine saygı duruşu!

#Belkıs Özener#Yeşilçam#Suzan Kardeş
Yeşilçamın efsane sesine saygı duruşu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 10. Uluslararası Klarnet Festivali ilk gününde seyircilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

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Festival, Yeşilçam’ın unutulmaz sesi Belkıs Özener’e saygı konseriyle başladı. Özener’in hayat hikâyesi Atlas Sineması’nın beyazperdesinden seyirciye aktarılırken müzikseverler nostaljik dakikalar yaşadı.

Gecenin sunuculuğunu Hakan Bilgin üstlenirken, Hakan Aysev, İpek Açar, Serkan Çağrı, Suzan Kardeş ve Yonca Lodi, Özener’in sesinden bilinen Yeşilçam şarkılarını seslendirdi.

Belkıs Özener, konserin sonunda Serkan Çağrı ve oğlu Barkın Özener’le sahneye çıkarak, “40 yıldır bu anı bekledim, ölsem de artık üzülmem” dedi.

Yeşilçamın efsane sesine saygı duruşu

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#Belkıs Özener#Yeşilçam#Suzan Kardeş

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