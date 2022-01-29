Son Dakika Haberi: Yeşilçam'ın acı kaybı...Diler Saraç hayatını kaybetti

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Saraç'ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı, şu sözlerle duyurdu; "Canım annem Diler Saraç'ı biraz önce kaybettik... Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun.."

Saraç, 200’den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı.

DİLER SARAÇ'IN SANAT DOLU YAŞAMI

Diler Saraç, 1937 yılında doğdu. 1962 yılında Ses dergisinin Artist Yarışması'na katılarak oyunculuğa başladı. 1962-1964 yılları arasında birkaç filmde rol alan Saraç evliliği yüzünden 1970 yılına kadar sinemadan ayrı kalan Diler Saraçi 1970'te tekrar sinemaya döndü.



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Diler Saraç, 1975 yapımı Pisi Pisi filmindeki rolüyle 13. Altın Portakal Film Festivali'nde 1976 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1962 ile 2007 arasında, çoğunluğu yan rolller olmak üzere 200'den fazla film ve tv dizisinde yer aldı. Ünlü oyuncu iki çocuk annesiydi...

Son olarak 2007 yılında başrollerde Doğuş, Ali Sunal ve Mehtap Bayri'nin oynadığı, Sana Mecburum adlı dizide Halime rolünü canlandırdı.



Filmografisi

2007 Sana Mecburum - Halime

2005 Medine

2004 Şubar Soğuğu

2002 Hayatın İçinden

2002 Sır Kapısı

2000 Artık Sevmeyeceğim

1999 Fanatik

1996 Hemşerim

1995 Fırtınalar

1994 Mutlugiller

1994 Gülcan 1-2-3

1990 Ayrı Dünyalar

1990 Ahu Gözlüm

1988 Hülya

1988 Evcilik Oyunu

1988 Deniz Yıldızı

1985 İşler Tıkırında

1985 Mavi Mavi

1985 Köşeyi Dönenler

1980 Perişanım

1980 Beddua

1978 Aldırma Gönül

1977 Sevgili Dayım

1976 Ne Haber

1975 Pisi Pisi

1975 Aşk-ı Memnu

1972 Ölüm Dönemeci

1972 Yumurcak Küçük Şahit

1963 Maceralar Kralı

1963 Korkusuz Kabadayı

1962 Esir Kuş

1962 Cafer Çocuk Hırsızı

1962 Aşka Karşı Gelinmez