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Son Dakika Haberi: Yeşilçam'ın acı kaybı...Diler Saraç hayatını kaybetti

#Diler Saraç#Yeşilçam#Karaciğer Kanseri
Son Dakika Haberi: Yeşilçamın acı kaybı...Diler Saraç hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören ünlü sinema oyuncusu Diler Saraç, 86 yaşında hayatını kaybetti..

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Saraç'ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı, şu sözlerle duyurdu; "Canım annem Diler Saraç'ı biraz önce kaybettik... Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun.."

Saraç, 200’den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı.

DİLER SARAÇ'IN SANAT DOLU YAŞAMI

Diler Saraç, 1937 yılında doğdu. 1962 yılında Ses dergisinin Artist Yarışması'na katılarak oyunculuğa başladı. 1962-1964 yılları arasında birkaç filmde rol alan Saraç evliliği yüzünden 1970 yılına kadar sinemadan ayrı kalan Diler Saraçi 1970'te tekrar sinemaya döndü.

Son Dakika Haberi: Yeşilçamın acı kaybı...Diler Saraç hayatını kaybetti

Diler Saraç, 1975 yapımı Pisi Pisi filmindeki rolüyle 13. Altın Portakal Film Festivali'nde 1976 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 1962 ile 2007 arasında, çoğunluğu yan rolller olmak üzere 200'den fazla film ve tv dizisinde yer aldı. Ünlü oyuncu iki çocuk annesiydi...

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Son olarak 2007 yılında başrollerde Doğuş, Ali Sunal ve Mehtap Bayri'nin oynadığı, Sana Mecburum adlı dizide Halime rolünü canlandırdı.

Son Dakika Haberi: Yeşilçamın acı kaybı...Diler Saraç hayatını kaybetti


Filmografisi 

2007 Sana Mecburum - Halime
2005 Medine
2004 Şubar Soğuğu
2002 Hayatın İçinden
2002 Sır Kapısı
2000 Artık Sevmeyeceğim
1999 Fanatik
1996 Hemşerim
1995 Fırtınalar
1994 Mutlugiller
1994 Gülcan 1-2-3
1990 Ayrı Dünyalar
1990 Ahu Gözlüm
1988 Hülya
1988 Evcilik Oyunu
1988 Deniz Yıldızı
1985 İşler Tıkırında
1985 Mavi Mavi
1985 Köşeyi Dönenler
1980 Perişanım
1980 Beddua
1978 Aldırma Gönül
1977 Sevgili Dayım
1976 Ne Haber
1975 Pisi Pisi
1975 Aşk-ı Memnu
1972 Ölüm Dönemeci
1972 Yumurcak Küçük Şahit
1963 Maceralar Kralı
1963 Korkusuz Kabadayı
1962 Esir Kuş
1962 Cafer Çocuk Hırsızı
1962 Aşka Karşı Gelinmez

 

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#Diler Saraç#Yeşilçam#Karaciğer Kanseri

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