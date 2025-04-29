Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Usta oyuncu Meral Kurtuluş vefat etti!

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1992'de vefat eden Cevat Kurtuluş'un kendisi gibi oyuncu eşi Meral Kurtuluş'tan acı haber geldi. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu hayatını kaybetti.

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SOSYAL MEDYADA DUYURULDU

Ünlü ismin vefat haberi Film-San Vakfı tarafından Instagram'da duyuruldu. Paylaşımda "Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

MERAL KURTULUŞ KİMDİR?

Meral Kurtuluş, 1935 yılında Kosova'nın Prizren kentinde doğdu.1950'li yıllarda ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç eden oyuncu Türk sinemasının usta ismi Cevat Kurtuluş ile 1959 yılında evlendi.

Sinemaya 1960 yapımı "Ayşecik" filmiyle adım atan Meral Kurtuluş, kariyeri boyunca yaklaşık 100 filmde yer aldı. Yeşilçam'ın altın çağında performansıyla adından uzun süre söz ettirdi.

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