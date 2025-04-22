Perihan Savaş meslektaşlarını eleştirdi: Yeşilçam kadınları estetiksiz güzeldi!

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Usta oyuncu Perihan Savaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “İş’te Kadın” başlıklı söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. Sanatçı, “Sinema ve tiyatroda kadınlar üzerinde kurulan güzellik baskısı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Yeşilçam’da hakikaten çok güzel kadınlar vardı. Arkasından gelen nesil de güzeldi. Onun için estetik yaptırma gibi kaygıları yoktu. Hiçbirimizin olmadı. Ama şimdi birbirine benzeme modası var. Halbuki gencecik, pırıl pırıllar, hiç gerek yok. Bu baskıyı kimse yapmıyor, onlar kendileri yapıyorlar. Mesela estetik yaptıran birisine ‘Aa ne kadar güzel olmuş’ denilince, öteki de yaptırıyor. Çok kötü bir burnu vardır, onu anlarım. Ama daha 25 yaşında, algılayamıyorum. Senin o mimiklerin ne olacak sonra? Olmayacak. Olmadığı zaman nasıl oyunculuk yapacaksın? Sadece güzelliğinle değil, gözündeki bakışınla, ışığınla oyunculuğunu ilerletebilir ve insanlara aktarabilirsin.”

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FİLİZ’İN CHEESECAKE’İNİN TADI HÂLÂ DAMAĞIMDA

Savaş, söyleşide geçen mart ayında yaşamını yitiren usta oyuncu Filiz Akın hakkında da konuştu: “Filiz Akın’la bir çalışmam olmadı ama tabii ki tanıştık, zaman geçirdik. Bodrum’a yerleştikten sonra hep çağırırdı ‘Gelin şu yemeği yapacağım’ diye. Kibar, güzel, çok özel bir kadındı. Çaya gitmiştik, limonlu cheesecake yapmıştı. Hâlâ tadı damağımdadır. Hatta tarifini aldım, evde duruyor. Hep yaptığım zaman onu hatırlarım.”

ERKEK EGEMENLİĞİNİN İÇİNDE VAR OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Perihan Savaş, dizi ve sinema dünyasındaki erkek egemenliğini de eleştirdi: “Yeşilçam’dan bugüne bir erkek egemenliği söz konusu. Yönetmen erkek, kameraman erkek, yapımcı erkek. Set ekibi erkek, ışık ekibi erkek, ses düzeni erkek. O erkek egemenliğinin içinde aslında bizler var olmaya çalışıyoruz. Bilge Olgaç yakından tanıdığım, çok değerli bir yönetmendir ve gerçekten onlarla mücadele edip çekmek istediği filmleri çekmiştir. Ama bir yere kadar gelebiliyordu, bir yerden sonra önü kesiliyordu. Neden? Çünkü kadın. ‘O daha duygusal bakıyor’ vs. Bırakın kadın yapmak istediğini yapsın. Bu şimdi de devam ediyor. Maalesef kadınlar ikinci planda tutuluyor.”

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ADOŞUMU ÇOK ERKEN KAYBETTİK

Perihan Savaş söyleşi sırasında Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Adile Naşit’ten bahsetti. Ünlü sanatçı, “Ben ona Adoşum derdim. Üç film çektik beraber. Çok iyi, çok güzel, dünya iyisi bir kadındı. Çok iyi bir oyuncuydu, çok da neşeliydi. Çok erken kaybettik, keşke yaşasaydı, burada olsaydı. Acılar da yaşamış bir kadındı. Oğlunu küçük yaşta kaybetti, bunun acısını yaşadı” ifadelerini kullandı.

FATMA GİRİK’İN ABLALIĞINI UNUTAMAM

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Girik’in hayatında çok özel bir yeri olduğunu da dile getiren Perihan Savaş, şöyle konuştu: “Bir filmim var Fatma ile. İlk filmlerimden biri, 70’lerin başı. Ben çok acemiydim daha. ‘Namus’ filminde oynadık. Kardeşini oynayacaktım onun. Köylü kadınını oynuyoruz ikimiz de. Beni kendi terzisine götürdü, köylü kıyafetleri diktirdi. Saçımı, makyajımı yaptı, eşarbımı bağladı. Bana çocuk gibi o kadar güzel baktı ki o sette, o kadar güzel eğitti ki, onun o ablalığını hiçbir zaman unutamam.”

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