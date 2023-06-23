Yeşilçam filmi gibi

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Türkan Şoray ve Ediz Hun, 1970 yılında çekilen ve birlikte başrolü paylaştıkları “Tatlı Meleğim” filmini önceki akşam Maltepe’de gerçekleşen ‘Yeşilçam Gecesi’ etkinliğinde izledi. İkili gösterim öncesi merak edilen soruları da yanıtladı.

Türkan Şoray, Ediz Hun’la çalışmanın nasıl olduğunu şöyle anlattı: “Film çekimlerinde centilmenliği ve zarafetiyle hep prens gibi değerlendirdiğim bir arkadaşımdır. Son derece severim. Hâlâ yakışıklılığıyla çok güzel filmler çekebilir. Ve benim çok rahat çalıştığım, en sevdiğim oyuncu arkadaşlarımdan biridir.”

Ediz Hun ise rol arkadaşı hakkında şunları söyledi: “Seni unutmaya imkân yok. Hakikaten ben Türkan’ı çok severim. Çok özel bir insandır. Çok duygusaldır, çok sevecendir. Ne kadar yorgun olsa dahi hiç belli etmeden karşısındaki insana sevgisini, muhabbetini, saygısını gösterir her daim. O yüzden de benimdeki yeri bambaşkadır.”

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ALNINDAN ÖPTÜ ALKIŞ KOPTU

Ediz Hun ve Türkan Şoray, etkinlik sırasında çalan müziğin ritmine kapıldı. Hun, bir ara Şoray’ın elinden tutup dans etti ve usta ismin alnından öptü. İkilinin bu anları hayranlarından büyük alkış topladı. İki efsane ismin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkili için “İki güzel insan. Ediz Hun, ABD Başkanı Joe Biden’a benziyor” yorumları yapıldı.