Yeni Türkü’nün en sevilen şarkıları, farklı tarzlardaki 22 müzisyen tarafından yeniden yorumlandı. Tamamı 11 Mart’ta dinleyicisiyle buluşacak saygı albümü niteliğindeki “Yeni Türkü Zamansız” albümünde “Fırtına”, “Yeşilmişik”, “Karanfil”, “Yağmurun Elleri” ve “Olmasa Mektubun” gibi grubun sevilen şarkıları bulunuyor. Pasaj Müzik etiketiyle yayımlanacak albümden ilk şarkı ise 21 Ocak Cuma günü dijital platformlarda yerini alacak.



21 Ocak Cuma günü ilk şarkısı yayımlanacak “Zamansız” albümüne hayat veren tüm isimler ise şöyle; Athena, Melek Mosso, Kenan Doğulu, Gaye Su Akyol, Buray, Sena Şener, Cem Adrian , Emir Can İğrek, Hayko Cepkin, Ceylan Ertem, Can Gox, Sıla, Edis, Sura İskenderli, Ecem Erkek, Mabel Matiz, Bora Duran, Mehmet Erdem, Kalben, İkiye On Kala, Pamela ve Mert Fırat.