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Yeni sezon Göcek'te başlıyor... 'İnci Taneleri' kafaları karıştırdı

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#İnci Taneleri 2.Sezon#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 16:08

İnci Taneleri, yeni sezon için gün sayarken dizinin yayınlanan son fragmanı kafaları karıştırdı. Tanıtım filminde oyuncular muhteşem koylarıyla bilinen Göcek’te görülürken ‘Azem’in gösterişli bir yatta “Verdiğim bir sözü ben asla unutmam. Görüşeceğiz, sözüm söz.” cümleleri yeni sezonda dramatik gelişmelerin yaşanacağının sinyalini verdi.

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SÜRPRİZLERLE DÖNÜYOR

Kanal D’de yayınlanan “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” büyük sürprizlerle geri dönüyor. 10 Ekim Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan dizinin yeni fragmanı, Muğla’nın şirin beldesi Göcek’te geçiyor. Azem, Dilber, Yıldız ve Zerre’nin Göcek’te olduğu görülürken Azem’in “Bir hikâyeyi tam olarak anlayabilmeniz için tamamını okumanız gerekir.” sözleri dikkat çekiyor.

Yeni sezon Göcekte başlıyor... İnci Taneleri kafaları karıştırdı

SARIŞIN SEMİRAMİS NE YAPACAK?

Aşk, cinayet, gerilim ve ihanet dolu bir sezonun işaretlerini veren tanıtım filminde Bestemsu Özdemir’in yer aldığı da görülüyor. “Semiramis” karakteri için saçlarını sarıya boyatıp imaj değişikliğine giden Bestemsu Özdemir’in dizide nasıl bir rol alacağı merak ediliyor.

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Yeni sezon Göcekte başlıyor... İnci Taneleri kafaları karıştırdı

TEHDİT DEĞİL AMA GÖRÜŞECEĞİZ

Tanıtımın final sahnesinde bir yatta görülen Azem’in “Ben seni tehdit etmiyorum. Tehdit olsa belki unuturum ama verdiğim bir sözü ben asla unutmam. Görüşeceğiz, sözüm söz” cümlesini de kafalardaki soru işaretlerini artırıyor.

Yeni sezon Göcekte başlıyor... İnci Taneleri kafaları karıştırdı

YENİ İSİMLER YOLDA

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez otururken Bestemsu Özdemir gibi yeni isimlerin de kadroya gireceği tahmin ediliyor.

Yeni sezon Göcekte başlıyor... İnci Taneleri kafaları karıştırdı

 Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri ikinci sezonuyla 10 Ekim Perşembe günü Kanal D’de!

 

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#İnci Taneleri#İnci Taneleri 2.Sezon#Kanal D

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