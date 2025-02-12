Yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi: Arkadaşım nerede?

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Ünlü oyuncu muhabirleri görünce yanından ayrılıp farklı yöne giden sevgilisini şaşkın gözlerle izledi. Muhabirlerle yeni dizisi hakkında konuşan Büşra Develi, röportaj sonrası gözden kaybolan erkek arkadaşının nerede olduğu konusunda ise basın mensuplarından yardım istedi: “Arkadaşımı bekletmeyeyim. Nerede acaba? Kaybettim onu.” (Behlül AYDIN)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

11 yaş kutlaması

Meryem Uzerli, kızı Lara Jemima’nın 11’inci yaş gününü sosyal medyada kutladı. Oyuncu, kızının bebeklik fotoğraflarına da yer verdi ve şu notu yazdı...

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“Seni ne kadar sevdiğimi kelimeler tarif edemez. Büyümeme yardım ettin ve ben de sana yardım edebilmek için elimden geleni yapıyorum. Sen inanılmaz bir ruhsun ve senin annen olmaktan çok gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum. Olduğun gibi mükemmelsin. İyi ki doğun büyük aşkım.”

İlk tanıtımı yayında

Başrollerinde Giray Altınok ve Ezgi Mola’nın paylaştığı “Başka Bir Sen”, 7 Mart’ta seyircilerle buluşacak. Komedi türündeki filmin ilk tanıtımı da paylaşıldı.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın yaptığı, senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın beraber kaleme aldığı film, bir kaza sonucunda hayatları sürekli değişen Mümtaz (Giray Altınok) ve Derya’nın (Ezgi Mola) trajikomik hikayesini anlatacak. Filmin oyuncu kadrosunda Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş da yer alıyor.

Ödül dolabım var

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Müzik On Air Ödül Töreni önceki akşam Bakırköy’deki Cem Karaca Kültür Merkezi’nde birçok ünlü ismin katılımı ile gerçekleşti. Gecede Elif Buse Doğan, “en iyi kadın yorumcu” ödülüne layık görüldü.

Şarkıcı, “Çok mutluyum, yapmış olduğum projelerim bu şekilde ödüle layık görüldüğü için” dedi. Doğan, evinde ödülleri için özel bir dolap olduğunu da söyledi: “50 ödülden sonra kaç tane olduğunu saymayı bıraktım. Bayağı geniş bir dolabım var.” (Sayit DURMAZ)