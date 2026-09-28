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Yeni şarkımı paylaş Zeynep

Güncelleme Tarihi:

#Jason Derulo#Zeynep Bastık#Let Me Be
Yeni şarkımı paylaş Zeynep
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 08:38

ABD’li şarkıcı Jason Derulo, yeni single’ını tanıtmak için Zeynep Bastık’tan özel bir ricada bulundu. Dünyaca ünlü yıldız, Bastık’a sosyal medyadan mesaj atarak şarkısını paylaşmasını istedi.

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Pop ve R&B müziğin dünyaca ünlü yıldızı Jason Derulo, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık’tan özel bir ricada bulundu. ‘Want to Want Me’, ‘Swalla’ ve ‘Savage Love’ gibi dünya çapında hitlere imza atan Amerikalı yıldız, iddiaya göre ‘Let Me Be’ adlı yeni şarkısını tanıtmak için Zeynep Bastık’tan destek istedi.

Yeni şarkımı paylaş Zeynep

INSTAGRAM’DA KEŞFETTİ

Şarkıları eşliğinde dans eden sosyal medya kullanıcılarının görüntülerini 44.5 milyon takipçili Instagram sayfasında sık sık paylaşan Jason Derulo, bu platformda keşfettiği Zeynep Bastık’tan da yeni single’ıyla özel bir video hazırlayıp paylaşmasını rica etti. Bastık’ın, Derulo’nun mesajına ne yanıt verdiği ise merak konusu oldu.

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Yeni şarkımı paylaş Zeynep

BALKANLARIN YILDIZI İLE ORTAK ŞARKI

Henüz Jason Derulo’nun şarkısıyla ilgili bir paylaşımda bulunmayan Zeynep Bastık şu sıralar bir başka uluslararası iş birliğiyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Bastık ile Balkanların ünlü yıldızı Dhurata Dora’yı bir araya getiren “İnat”, 2 Ekim’de yayınlanacak. Türkçe ve Arnavutça sözlerin buluştuğu şarkı, iki sanatçının ilk ortak çalışması olacak.

 

 

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#Jason Derulo#Zeynep Bastık#Let Me Be

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