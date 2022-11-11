'Yeni evim hayırlı olsun bana' Hadise 40 milyona yalı dairesi mi aldı?

Haberin Devamı

40 MİLYON LİRAYA ALDI



Hadise, önceki akşam İstinye Park’taki Zuma Restoran’da kardeşi Derya Açıkgöz, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Dries Mertens ve eşi Katherine Kerkhofs ile yemekteydi. Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı şekilde biten ünlü şarkıcıya 40 milyon liraya Yeniköy’den yalı dairesi aldığı haberleri soruldu.

Gözden Kaçmasın Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı Haberi görüntüle

ÖPÜYORUM SİZİ!



“Yeni evim hayırlı olsun bana. Şimdi geç oldu, bu saatte konuşmayalım” diyen Hadise’ye olay yaratan evlilik yüzüğü hakkında da sorular yöneltildi. 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğün aslında replika olduğu ve 182 bin TL değer biçildiği öne sürülmüştü. Şarkıcı, gülerek “Öpüyorum sizi” dedi ve aracına bindi.

Haberin Devamı

Dries Mertens