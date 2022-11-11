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'Yeni evim hayırlı olsun bana' Hadise 40 milyona yalı dairesi mi aldı?

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#Hadise#Mehmet Dinçerler#Derya Açıkgöz
Yeni evim hayırlı olsun bana Hadise 40 milyona yalı dairesi mi aldı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 11:02

Hadise, 40 milyon liraya yalı dairesi aldığı haberleri sorulunca “Yeni evim hayırlı olsun bana” dedi.

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40 MİLYON LİRAYA ALDI

Hadise, önceki akşam İstinye Park’taki Zuma Restoran’da kardeşi Derya Açıkgöz, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Dries Mertens ve eşi Katherine Kerkhofs ile yemekteydi. Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı şekilde biten ünlü şarkıcıya 40 milyon liraya Yeniköy’den yalı dairesi aldığı haberleri soruldu.

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Yeni evim hayırlı olsun bana Hadise 40 milyona yalı dairesi mi aldı

Derya Açıkgöz

ÖPÜYORUM SİZİ!

“Yeni evim hayırlı olsun bana. Şimdi geç oldu, bu saatte konuşmayalım” diyen Hadise’ye olay yaratan evlilik yüzüğü hakkında da sorular yöneltildi. 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğün aslında replika olduğu ve 182 bin TL değer biçildiği öne sürülmüştü. Şarkıcı, gülerek “Öpüyorum sizi” dedi ve aracına bindi. 

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Yeni evim hayırlı olsun bana Hadise 40 milyona yalı dairesi mi aldı

Dries Mertens

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#Hadise#Mehmet Dinçerler#Derya Açıkgöz

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