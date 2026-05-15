Yeni Emre Kaya geliyor

* Müzikle nasıl tanıştın?

- Müzikle tanışmam çok küçük yaşlara dayanıyor. Dayım Erol Parlak bağlama üstadıdır ve Neşet Ertaş’ın manevi oğludur. Bana 3 yaşımda bir cura hediye etti. O tınılar beni bugünlere getirdi. Ergenlik dönemimde düğünlerde sahne alarak pratik yaptım. Hatta kendi sünnet düğünümde bile sahneye çıktım.Selami Şahin bana kendi şarkılarından oluşan 10 şarkılık bir albüm hazırladı. Böylesine büyük bir ustanın yanımda olması çok kıymetliydi. O dönem Ankara’daydım, İstanbul’da değildim, bu yüzden bazı kopukluklar oldu ama iyi ki bu yola böyle bir duayenle başladım. O süreçte aranjörlerle tanıştım, sektörü öğrendim.

Ozan Çolakoğlu ile tanışmam da o döneme denk geliyor. Ben de bir parçam olduğunu söyledim ve dinlettim. “Sana Güvenmiyorum Artık Anlasana” adlı şarkıyı çok sevdiler. İlk ciddi adımım böyle başladı. Sonrasında Murat Dalkılıç, Bengü, Niran Ünsal, Yıldız Tilbe derken herkes bana “Neden kendin için bir şey yapmıyorsun?” demeye başladı. Ben de “Toz” ile kendi yolculuğuma başladım.

* Nasıl şarkı yazarsın...

- Şarkı yazarken insanları gözlemlerim. Sokakta yürürken insanların ruh hallerini incelerim, sonra oturup yazarım. Benim söz yazma matematiğim bu. Bir hit için insan enerjisine ihtiyacım var. Bugüne kadar “Yapboz”, “Toz”, “Teşekkür Ederim”, “Kafama Göre” gibi milyonlara ulaşan birçok şarkım oldu.

* Özel hayatında da enerjini kızın Dora’ya verdiğini söylüyorsun...

- Evet, kız babası olmak çok zor ama bir o kadar da güzel. Dora’yı yeryüzündeki her şeyden çok seviyorum, çünkü o benim bir parçam. Fırsat buldukça görüşmeye çalışıyorum. Eski eşimle artık birlikte değiliz. Nasip böyleymiş. Ama biz eski eşimle iyi bir denge kurduk. Başta iş arkadaşıydık, sonra evlendik ve ayrıldık. Gizem bana çok emek verdi, ben de onun yanında oldum. Emre Kaya olduktan sonra “Herkes yoluna” demek bana doğru gelmedi. Çünkü bu yola birlikte çıktık. Bugün hâlâ seviyeli bir arkadaşlığımız var ve en önemlisi bir evladımız var. Umarım bu huzur böyle devam eder.

* Dora’nın müzikle arası nasıl?

- Şu an daha çok iyi bir dinleyici. 3.5 yaşında. Ben şarkı söylerken izliyor ama daha çok spora yatkın. Ben de sporcuyum, 10 yıl yüzdüm. Spor hem fiziksel hem de sahne duruşumu çok etkiledi. Son beş yıldır fitness yapıyorum, haftada üç gün bana yetiyor. Beslenmeme çok dikkat ediyorum. Gençlere özellikle şunu söylemek isterim: Asla iğne, steroid gibi şeylere yönelmesinler. Doğru beslenmek yeterli. “Ne yersen osun” gerçekten doğru.İnsanlar bana “Tipin değişti” diyor, estetik yaptırdığımı soruyorlar. Oysa ben içtiğim suya bile iyi niyetle yaklaşırım. Enerjiye inanıyorum. Aslında dış görünüşümüz iç dünyamızın bir yansıması.

YENİ NESİL ŞARKICILAR

* Dünyaca ünlü biriyle düet hayalin var mı?

- Evet, var. Sting ile düet yapmayı çok isterim. Çok kaliteli ve disiplinli bir sanatçı. Umarım bir gün gerçekleşir.

* Yeni nesil erkek sanatçılar hakkında ne düşünüyorsun?

- Tarkan için “hayır” derim ama diğer sanatçılar için “tamam”. Bu bir saygısızlık değil, yanlış anlaşılmasın. Tarkan çok büyük bir star, sahne duruşu müthiş ama ben onu besteci olarak görmüyorum.Mert Demir’i ise yeni dönemde ayrı bir yere koyuyorum. Şarkılarında samimiyet ve yaşanmışlık hissi var. Zekice yazılmış, matematik ve ruh dengesi çok iyi.

* Müzik dışında neler yapıyorsun?

- Ben Oğlak burcuyum, bir şey yapıyorsam derinine inerim. Araştırmayı ve çalışmayı severim. Zamanımı daha çok müziğe kafa yorarak geçiriyorum.Flamenko armonisiyle de ilgileniyorum, elektronik müzikle de. Hatta bir elektronik albüm yapmak istiyorum. Aynı zamanda Anadolu müziği de benim içimde. Bağlama çalıp türkü söylediğim zamanlar da oluyor.

KENDİMİ UNUTTURMAM LAZIMDI

* “Usta Şarkılar” projesi nasıl ortaya çıktı?

- Bu projede Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses gibi önemli isimlerin eserlerini yorumladım. Amerika’da 10 şarkı hazırlamıştım ama pandemi süreci projeyi erteledi. Sonrasında bu fikir aklıma geldi ve YouTube’da yayınlamaya başladık. Büyük bir ilgi gördü. Arabesk konser teklifleri gelmeye başladı, Jolly Joker sahnelerinde konserler verdim. Ama iş tamamen arabeske kaymaya başlayınca, “Ben her tarzı yapabilirim” diyerek projeyi bu noktada bıraktım.

* Uzun süredir konuşulan 24 şarkılık albümün ne durumda?

- Yaklaşık 2.5 yıldır bilinçli olarak ortalarda yoktum. Bu bir stratejiydi. Kendimi ve yaptıklarımı unutturmak istedim. İlk adım “Fedai” oldu ve çok güzel gidiyor. Haziran ayında yaz için hareketli bir şarkı geliyor. Eylül ayında ise 24 şarkılık büyük proje dinleyiciyle buluşacak. İçinde 6 remiks de var.

Bu bilinçli yok oluş benim için bitti. “Artık üretemiyor” diyenler beklesin. Yeni Emre Kaya geliyor.

ARAMIZDA AŞK OLMADI

* Merve Boluğur ile çıkan aşk haberleri için ne söylemek istersin?

- Merve dostum. Aramızda aşk olmadı. Bir proje için bir araya gelmiştik, stüdyoda çekilen bir fotoğraf yanlış anlaşıldı.