Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Yeni detaylar ortaya çıktı... Kapıyı kırdılar!

Güncelleme Tarihi:

#Ajda Pekkan#Süperstar Ajda Pekkan#Ajda
Yeni detaylar ortaya çıktı... Kapıyı kırdılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 07:49

Ajda Pekkan’ın evinde düşüp kalça kemiğini kırdığı geceye dair yeni bir detay ortaya çıktı. Odasının kapısını kilitleyen Pekkan, 3 saat yerde yardım beklemiş. Yardımcıları kapıyı kırarak sanatçıya ulaşmış.

Haberin Devamı

Pop müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan, 2 Kasım gecesi yaşadığı tansiyon sorunu nedeniyle dengesini kaybederek yatak odasında yere yığılmış ve kalça kemiğinde kırık meydana gelmişti.

Yardımcıları tarafından hastaneye kaldırılan sanatçı, 7 saat süren bir ameliyat geçirmişti. Kasım ayı konserlerini iptal eden Pekkan’ın yaşadığı talihsiz geceyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

3 SAAT YERDE BEKLEDİ

Edinilen bilgiye göre; düştüğü yerden kalkamayan 76 yaşındaki sanatçının yardımına koşan yardımcıları, kapının kilitli olması nedeniyle odaya giremedi.

Güvenliği nedeniyle yatak odasının kapısını kilitlemeyi uzun yıllardır alışkanlık haline getiren Ajda Pekkan, 3 saat boyunca yerde yardım bekledi. Evde çalışanlar tüm uğraşlarına rağmen içeri giremeyince çareyi kapıyı kırmakta buldu. Odaya girdikten hemen sonra sağlık ekiplerine haber veren yardımcıları, sanatçının hastaneye ulaştırılmasını sağladı. Başarılı bir ameliyat geçiren Ajda Pekkan’ın sağlık durumu şimdi iyi.

Haberin Devamı

Yeni detaylar ortaya çıktı... Kapıyı kırdılar

Geçirdiği ameliyatın ardından evinde istirahate çekilen Ajda Pekkan’ın sağlık durumu iyi.

Gözden Kaçmasın

Biz bugün üç olduk Ünlü çiftin büyük mutluluğu...'Biz bugün üç olduk' Ünlü çiftin büyük mutluluğu...
#ARDA TÜRKMEN#KIVANÇ TATLITUĞ
Kurt Efe bana benziyor... Sarışın, renkli gözlüKurt Efe bana benziyor... Sarışın, renkli gözlü!
#KIVANÇ TATLITUĞ#BAŞAK DİZER TATLITUĞ

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ajda Pekkan#Süperstar Ajda Pekkan#Ajda

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün