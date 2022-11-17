Yeni detaylar ortaya çıktı... Kapıyı kırdılar!

Haberin Devamı

Pop müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan, 2 Kasım gecesi yaşadığı tansiyon sorunu nedeniyle dengesini kaybederek yatak odasında yere yığılmış ve kalça kemiğinde kırık meydana gelmişti.

Yardımcıları tarafından hastaneye kaldırılan sanatçı, 7 saat süren bir ameliyat geçirmişti. Kasım ayı konserlerini iptal eden Pekkan’ın yaşadığı talihsiz geceyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

3 SAAT YERDE BEKLEDİ

Edinilen bilgiye göre; düştüğü yerden kalkamayan 76 yaşındaki sanatçının yardımına koşan yardımcıları, kapının kilitli olması nedeniyle odaya giremedi.

Güvenliği nedeniyle yatak odasının kapısını kilitlemeyi uzun yıllardır alışkanlık haline getiren Ajda Pekkan, 3 saat boyunca yerde yardım bekledi. Evde çalışanlar tüm uğraşlarına rağmen içeri giremeyince çareyi kapıyı kırmakta buldu. Odaya girdikten hemen sonra sağlık ekiplerine haber veren yardımcıları, sanatçının hastaneye ulaştırılmasını sağladı. Başarılı bir ameliyat geçiren Ajda Pekkan’ın sağlık durumu şimdi iyi.

Haberin Devamı

Geçirdiği ameliyatın ardından evinde istirahate çekilen Ajda Pekkan’ın sağlık durumu iyi.