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Yeni Costanze Dilan Çiçek Deniz!

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#Dilan Çiçek Deniz#Amadeus#Selçuk Yöntem
Yeni Costanze Dilan Çiçek Deniz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 07:37

Dilan Çiçek Deniz üç sezondur kapalı gişe sahnelenen “Amadeus” adlı tiyatro oyununun kadrosuna dahil oldu. Yeni sezonda Costanze karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu, sahne kostümüyle fotoğraf sanatçısı Levent Özdemir’in objektifine poz verdi.

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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğiyle sahnelenen “Amadeus”ta Costanze karakterini artık ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz sahneye taşıyacak. Üç sezondur Costanze karakterini başarıyla canlandıran Özlem Öçalmaz’ın hamileliği nedeniyle yeni sezonda bu rolü üstlenen Dilan Çiçek Deniz, fotoğraf sanatçısı Levent Özdemir’in objektifine poz verdi.

Yeni Costanze Dilan Çiçek Deniz

ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUM

Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunda, Selçuk Yöntem ve Okan Bayülgen’le aynı sahneye paylaşacak olan ünlü oyuncu mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Amadeus, dünya ve Türk tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir eser ve tam 3 sezondur kapalı gişe sahnelenen bir oyun. Bu büyük prodüksiyonda usta oyuncularla aynı sahneyi paylaşacağım için çok heyecanlı ve mutluyum.”

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18. yüzyılda Viyana’da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin çatışmasını ele alan “Amadeus”, 21 -22 Eylül tarihlerinde yeni tiyatro sezonunu Zorlu PSM’de açacak.

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