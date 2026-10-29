Yeni aşkı mı?

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Seda Akman önceki gün Bebek yokuşunda objektife takıldı. Ünlü oyuncunun yanında bir erkek arkadaşı vardı. Koyu bir sohbete dalan ikili, gazetecileri fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.