Yeni aşkı mı?

Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 07:00
Seda Akman, Bebek’te bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Oyuncunun arkadaşı objektifleri fark edince yüzünü gizlemeye çalıştı.
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Seda Akman önceki gün Bebek yokuşunda objektife takıldı. Ünlü oyuncunun yanında bir erkek arkadaşı vardı. Koyu bir sohbete dalan ikili, gazetecileri fark edince kısa süreli şaşkınlık yaşadı.Seda Akman
’ın yanındaki erkek arkadaşı yüzünü gizlemeye çalışırken, oyuncu özel hayatına ilişkin sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Soruları yanıtsız bırakan Akman, arkadaşıyla birlikte uzaklaştı.