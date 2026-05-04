Yeni aşk konserde ortaya çıktı!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 11:02

Ünlü oyuncu Akın Akınözü yeni aşkını Kenan Doğulu konserinde herkese ilan etti. Moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu ile yeni bir beraberliğe başlayan oyuncu konserde sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.

Türk pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu, sevilen şarkılarını bu kez senfonik bir yorumla sahneye taşıdı.

İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan konseri izleyenler arasında ünlü oyuncu Akın Akınözü de vardı.

Sandra Pestemalciyan ile uzun süreli ilişkisi sona erdikten sonra aşka kapılarını kapatan Akın Akınözü, Kenan Doğulu konserinde yeni ilişkisini herkese ilan etti.

YENİ AŞKIYLA KONSERDE

Ünlü oyuncu konsere, moda tasarımcısı sevgilisi Melis Uzunoğlu ile birlikte geldi. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Akın Akınözü sevgilisiyle beraber hızlı adımlarla konser alanına geçti.

Konserin başlamasıyla çift meraklı bakışlara aldırış etmeden Kenan Doğulu şarkıları eşliğinde romantik anlar yaşadı.

