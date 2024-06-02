Yeni aşıklar dudak dudağa

Kısa bir süre önce Ali Can Ayyıldız ile ilişkisini sonlandıran şarkıcı, partide oyuncu Serkay Tütüncü ile dudak dudağa ilk kez görüntülendi.Zeynep Bastık
, aynı günün sabahında Nişantaşı’ndaki bir kafeden çıkarken gazetecilerin Serkay Tütüncü ile ilgili sorularına şu yanıtı vermişti: “Birbirimizi tanımaya başladık. Yeni yeni görüşüyoruz ama ortada net bir şey yok. Her şey çok yeni. Hayırlısıysa olsun. Yalan söylemiyorum, kaçmıyorum. Durumlar böyle.” Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, dudak dudağa görüntülendi.