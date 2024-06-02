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Yeni aşıklar dudak dudağa

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#Zeynep Bastık#Serkay Tütüncü#Aşk
Yeni aşıklar dudak dudağa
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 02:19

KENAN Doğulu’nun doğum gününe katılanlar arasında Zeynep Bastık da vardı.

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Kısa bir süre önce Ali Can Ayyıldız ile ilişkisini sonlandıran şarkıcı, partide oyuncu Serkay Tütüncü ile dudak dudağa ilk kez görüntülendi.

Yeni aşıklar dudak dudağa

Zeynep Bastık, aynı günün sabahında Nişantaşı’ndaki bir kafeden çıkarken gazetecilerin Serkay Tütüncü ile ilgili sorularına şu yanıtı vermişti: “Birbirimizi tanımaya başladık. Yeni yeni görüşüyoruz ama ortada net bir şey yok. Her şey çok yeni. Hayırlısıysa olsun. Yalan söylemiyorum, kaçmıyorum. Durumlar böyle.” 
Yeni aşıklar dudak dudağa

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, dudak dudağa görüntülendi.

 

 

 

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#Zeynep Bastık#Serkay Tütüncü#Aşk

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