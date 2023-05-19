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Yengelerin finali İstanbul'da

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#İlkay Gündoğan#Hakan Çalhanoğlu#Sara Gündoğan
Yengelerin finali İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 07:00

Heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran’da İstanbul’da Manchester City ve Inter arasında oynanacak. Maç, İlkay Gündoğan ile Hakan Çalhanoğlu’nu karşı karşıya getirecek. İki futbolcunun en büyük destekçileri ise eşleri Sara Gündoğan ve Sinem Çalhanoğlu.

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KOZLARINI PAYLAŞACAKLAR

Şampiyonlar Ligi finali için heyecanlı bekleyiş başladı. 10 Haziran’da İstanbul’da oynanacak dev finalde Manchester City ve Inter karşılaşacak.

Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Manchester City’de top koşturan İlkay Gündoğan da maçta kozlarını paylaşacak. İki futbolcu, kupa için birbirine karşı mücadele verecek.

BU BİR RÜYA

Hakan Çalhanoğlu, heyecanını “Ülkemde Şampiyonlar Ligi finali oynamak inanılmaz olacak, bu bir rüya!” sözleriyle dile getirdi.

Yengelerin finali İstanbulda

Sinem Çalhanoğlu da eşiyle fotoğraflarını Instagram’da “Şimdiden benim şampiyonum” notuyla paylaşarak desteğini gösterdi.

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İlkay Gündoğan’ın da bu süreçte en büyük destekçisi eşi Sara Gündoğan.

Yengelerin finali İstanbulda

 

 

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#İlkay Gündoğan#Hakan Çalhanoğlu#Sara Gündoğan

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