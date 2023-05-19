Yengelerin finali İstanbul'da

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KOZLARINI PAYLAŞACAKLAR

Şampiyonlar Ligi finali için heyecanlı bekleyiş başladı. 10 Haziran’da İstanbul’da oynanacak dev finalde Manchester City ve Inter karşılaşacak.

Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Manchester City’de top koşturan İlkay Gündoğan da maçta kozlarını paylaşacak. İki futbolcu, kupa için birbirine karşı mücadele verecek.

BU BİR RÜYA

Hakan Çalhanoğlu, heyecanını “Ülkemde Şampiyonlar Ligi finali oynamak inanılmaz olacak, bu bir rüya!” sözleriyle dile getirdi.

Sinem Çalhanoğlu da eşiyle fotoğraflarını Instagram’da “Şimdiden benim şampiyonum” notuyla paylaşarak desteğini gösterdi.

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İlkay Gündoğan’ın da bu süreçte en büyük destekçisi eşi Sara Gündoğan.