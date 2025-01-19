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Yeliz Yeşilmen yardım istedi: Soyuldum, görenler bana yazsın!

Güncelleme Tarihi:

#Yeliz Yeşilmen#Mısır#Hırsız
Yeliz Yeşilmen yardım istedi: Soyuldum, görenler bana yazsın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 12:16

Tatil için Mısır'a giden Yeliz Yeşilmen, Türkiye'ye dönünce hayatının şokunu yaşadı.

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Geçtiğimiz günlerde eski eşi Ali Uğur Akbaş ile barıştığını duyuran Yeliz Yeşilmen, tatile Mısır'a gitti.

Eğlenceli geçen tatil Yeşilmen için daha sonra kabusa döndü.

İddiaya göre; Yeşilmen, evinde çalışan yardımcısının ihanetine uğradı.

Yeliz Yeşilmen yardım istedi: Soyuldum, görenler bana yazsın

'CİDDİ CİDDİ ÇOK KAYIP VAR'

Değerli eşyalarının çalındığını söyleyen ünlü isim yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Evimi soyup, ben tatildeyken kaçan kadın! Görenler direk bana yazsın. Ciddi ciddi çok kayıp var. 'Seni çok seviyorum' deyip deyip tatile gittiğim an kaçması da herhalde herkesin başına gelen bir olay diye düşünüyorum artık. Bir an önce bulunmasını istiyorum'

 

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#Yeliz Yeşilmen#Mısır#Hırsız

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