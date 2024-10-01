'Yazı ben başlatırım, ben bitiririm'

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“Yakala, bırak, yaşat” mottosuyla bu yıl 17’ncisi düzenlenen turnuvada Fed10 adını verdiği ‘WaterCar’ ile yarışan Fedon, bir ara denize atlayıp yüzdü:



“Yazı ben başlatır, ben bitiririm. Kim demiş yaz bitti diye? Çeşme’de hafta sonu mis gibi bir hava var. Eylülde böyle bir hava ve deniz olur da ben yüzmez miyim?” (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Yıldırım nikâhı

Nergis Kumbasar ve Yıldırım Memişoğlu, “Kutsal Damacana” serisinin beşinci ve son filminde rol aldı.

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“Kutsal Damacana 5 - Zombi” filminde ‘Artin’i canlandıran Yıldırım Memişoğlu ile ‘Kader’i oynayan Nergis Kumbasar rol gereği evlendi. İki oyuncu, düğün sahnesinde gelinlik ve damatlıkla kamera karşısına geçti.



Senaryosunu Şafak Sezer’in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin’in oturduğu filmin 17 Ocak 2025’te vizyona girmesi planlanıyor.

Gaga tarzı

İrem Derici geçtiğimiz günlerde “Oscar’lık Sahneler” gösterisinde yer almış ve Lady Gaga’nın “Shallow” şarkısını seslendirmişti.

Ünlü şarkıcı önceki akşam Ankara-Beypazarı’nda verdiği konserde de Lady Gaga’dan esinlendiği bir tarzla sahneye çıktı.

Centilmen sevgili

Cemiyet dünyasının ünlü ismi Derin Mermerci, önceki gün sevgilisi Murat Aslan’la Bebek’teydi.

Çift, özel tekneleriyle denize açıldı. Aslan, sevgilisinin tekneye binmesine yardımcı oldu. (Deniz BOY)

İlk buluşma

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Cem Belevi önceki akşam yeni kız arkadaşıyla Cihangir’deki Rose Marine adlı restoranda yemekteydi. Şarkıcı, genç kadına kırmızı gül verdi.

Belevi, çıkışta ilişkisiyle ilgili sorular üzerine “Henüz çok yeni. Bu ilk buluşmamız. Ne desem olmaz, zaman gösterecek” dedi. (Sayit DURMAZ)