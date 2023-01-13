Yazar ve senarist Emrah Serbes, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

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2021’DE TAHLİYE OLDU

“Behzat Ç” kitaplarının da yazarı olan senarist Emrah Serbes, önceki akşam Beşiktaş’ta, yanında asistanıyla görüntülendi. 2017’de 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Serbes, 2021’de COVID-19 tedbirleri kapsamında tahliye olmuştu.

YAZMAYA YÖNELDİM

Cezaevi sonrası gözlerden uzak bir yaşam süren Emrah Serbes, önceki akşam bir pilavcıdan çıkarken objektife yansıdı. Artık sadece yazmaya yöneldiğini dile getiren Serbes, daha fazla konuşmak istemedi, asistanıyla birlikte uzaklaştı.

NE OLMUŞTU?

Emrah Serbes, 22 Eylül 2017’de bir arkadaşıyla birlikte Bodrum’a giderken İzmir’de bir araca arkadan çarpmış, araçtaki üç kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra Serbes’in yanındaki arkadaşı, direksiyonda kendisinin olduğunu belirterek teslim oldu.

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