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Yazar ve senarist Emrah Serbes, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

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#Emrah Serbes#Behzat Ç#Beşiktaş
Yazar ve senarist Emrah Serbes, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 07:49

2017 yılında cezaevine giren yazar ve senarist Emrah Serbes, tahliye olduktan sonra ilk kez görüntülendi. Serbes, tutuklandığı gün yaptığı “Benim adım Emrah Serbes, sonunda ‘t’ yok” açıklamasıyla hafızalara kazınmıştı.

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2021’DE TAHLİYE OLDU

Behzat Ç” kitaplarının da yazarı olan senarist Emrah Serbes, önceki akşam Beşiktaş’ta, yanında asistanıyla görüntülendi. 2017’de 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Serbes, 2021’de COVID-19 tedbirleri kapsamında tahliye olmuştu.

Yazar ve senarist Emrah Serbes, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

YAZMAYA YÖNELDİM

Cezaevi sonrası gözlerden uzak bir yaşam süren Emrah Serbes, önceki akşam bir pilavcıdan çıkarken objektife yansıdı. Artık sadece yazmaya yöneldiğini dile getiren Serbes, daha fazla konuşmak istemedi, asistanıyla birlikte uzaklaştı.

NE OLMUŞTU?

Emrah Serbes, 22 Eylül 2017’de bir arkadaşıyla birlikte Bodrum’a giderken İzmir’de bir araca arkadan çarpmış, araçtaki üç kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra Serbes’in yanındaki arkadaşı, direksiyonda kendisinin olduğunu belirterek teslim oldu.

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Yazar ve senarist Emrah Serbes, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi



Daha sonra aracı Emrah Serbes’in kullandığı ortaya çıktı. Serbes kazadan 1 hafta sonra suçunu itiraf etti. Tutuklandığı gün kameralara “Benim adım Emrah Serbes, sonunda ‘t’ yok” diyen Serbes, kaza sırasında alkollü olduğu da anlaşılınca 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

 

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#Emrah Serbes#Behzat Ç#Beşiktaş

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