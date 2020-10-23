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Haber Giriş: 23.10.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Yazar Ufuk Kaan Altın hayatını kaybetti - Ufuk Kaan Altın kimdir?

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Yazar Ufuk Kaan Altın hayatını kaybetti - Ufuk Kaan Altın kimdir?
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Gazeteci ve Yazar Yazar Ufuk Kaan Altın hayatını kaybetti. Kaan Altın, geçtiğimiz günlerde evinden işe gitmek için servis beklediği sırada beyin kanaması geçirmişti. 46 yaşındaki Altın, kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Bir haftadır geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gören gazeteci ve yazar Ufuk Kaan Altın, hayatını kaybetti.

Mylos Kitap Twitter hesabından yapılan açıklamada; “Mylos Yayın Grubu’nun kurucu ortağı, yazarımız, dostumuz, canımız Ufuk Kaan Altın’ı geçirdiği beyin kanaması sonucu kaybettik. Kederimizi anlatmanın bir yolu yok. Yazdıkların, ürettiklerin, zarafetin, doğruluğun, dostluğun asla unutulmayacak.” İfadelerine yer verildi.

UFUK KAAN ALTIN HAKKINDA

Ufuk Kaan Altın 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar basın sektöründe çalışmıştır. Başvuru Kitapları, Deneme, Edebiyat kategorilerinde eserler kaleme almıştır. Yazarın kitapları çeşitli yayınevleri tarafından okurlarının beğenisine sunulmuştur.

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