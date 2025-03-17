Yaza düğün var! Ünlü piyanistten şaşırtan tepki: Neco nişanı biliyordur herhalde

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BODRUM’DAN İSTANBUL’A DÖNÜYOR

Kerem Görsev üçüncü kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

Sanatçı Neco’nun kızı Zeynep Özyılmazel’le aşk yaşayan piyanist, nişanlandıklarını açıkladı.

Önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülenen Görsev, 7 senedir Bodrum’da yaşadığını, ekim ayından sonra İstanbul’a döneceğini belirterek “Yazın evleneceğiz. Zeynep’e bıraktım düğünü. Küçük bir şey olacak. Sonra İstanbul’a döneceğiz” dedi.

NECO NİŞANI BİLİYORDUR HERHALDE

Görsev, evlilik konusunda Neco’yla görüşüp görüşmediği sorusuna “Kendisiyle konuşmadım. Neco’yu en son TV programım vardı, orada görmüştüm. Biliyordur herhalde nişanı. Yüzük taktık” yanıtını verdi.

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64 yaşındaki piyanist, aralarındaki yaş farkı hakkında da “17 yaş çok mu? Ben öyle şeyleri kafaya takmıyorum. O da sübyan değil, yaşını başını almış biri. Kendi kararlarını veriyor” dedi.

Zarif kadını bulunca

Kerem Görsev, “Kalben hissettiğin şeyin peşinden koşarsan, olur. Bundan önce başımdan iki evlilik geçti.



Biriyle 23 sene, ikincisiyle 6.5 yıl sürdü. Arayış içerisinde değildim ama zarif bir kadını bulunca bu kararı aldım” dedi.