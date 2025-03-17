×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Yaza düğün var! Ünlü piyanistten şaşırtan tepki: Neco nişanı biliyordur herhalde

Güncelleme Tarihi:

#Zeynep Özyılmazel#Neco#Kerem Görsev
Yaza düğün var Ünlü piyanistten şaşırtan tepki: Neco nişanı biliyordur herhalde
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 09:43

Caz sanatçısı Kerem Görsev, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Zeynep Özyılmazel’le nişanlandıklarını açıkladı. Ünlü piyanist, “Yazın evleneceğiz” dedi.

Haberin Devamı

BODRUM’DAN İSTANBUL’A DÖNÜYOR

Kerem Görsev üçüncü kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

Sanatçı Neco’nun kızı Zeynep Özyılmazel’le aşk yaşayan piyanist, nişanlandıklarını açıkladı.

Önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülenen Görsev, 7 senedir Bodrum’da yaşadığını, ekim ayından sonra İstanbul’a döneceğini belirterek “Yazın evleneceğiz. Zeynep’e bıraktım düğünü. Küçük bir şey olacak. Sonra İstanbul’a döneceğiz” dedi.

Yaza düğün var Ünlü piyanistten şaşırtan tepki: Neco nişanı biliyordur herhalde

NECO NİŞANI BİLİYORDUR HERHALDE

Görsev, evlilik konusunda Neco’yla görüşüp görüşmediği sorusuna “Kendisiyle konuşmadım. Neco’yu en son TV programım vardı, orada görmüştüm. Biliyordur herhalde nişanı. Yüzük taktık” yanıtını verdi.

Haberin Devamı

64 yaşındaki piyanist, aralarındaki yaş farkı hakkında da “17 yaş çok mu? Ben öyle şeyleri kafaya takmıyorum. O da sübyan değil, yaşını başını almış biri. Kendi kararlarını veriyor” dedi.

Yaza düğün var Ünlü piyanistten şaşırtan tepki: Neco nişanı biliyordur herhalde

Zarif kadını bulunca

Kerem Görsev, “Kalben hissettiğin şeyin peşinden koşarsan, olur. Bundan önce başımdan iki evlilik geçti.

Biriyle 23 sene, ikincisiyle 6.5 yıl sürdü. Arayış içerisinde değildim ama zarif bir kadını bulunca bu kararı aldım” dedi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeynep Özyılmazel#Neco#Kerem Görsev

BAKMADAN GEÇME!