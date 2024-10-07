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Yaz büyüdü

Güncelleme Tarihi:

#Aslı Gökyokuş#Semicenk#Nilüfer
Yaz büyüdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 09:42

Rock müziğin güçlü vokallerinden Aslı Gökyokuş ile eşi Erdal Yıldırım, kızları Yaz’ın 12’nci yaş gününü kutladı.

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Ünlü şarkıcı, hem aile fotoğraflarını hem de Yaz’ın renkli doğum günü partisinden kareleri sosyal medyada “İyi ki doğdun Yaz’ım. Seni çok seviyoruz kızım” notuyla paylaştı.

Yaz büyüdü

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

O annenin feryadı gözümün önünden gitmiyor

Semicenk, Türkiye’yi sarsan kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Yaz büyüdü

Semicenk, Harbiye Açıkhava’daki ilk konserini önceki gün verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, toplumda infial yaratan cinayetlerle ilgili konuştu: “O annenin (İkbal Uzuner’in annesi) feryadı gözümün önünden gitmiyor, insanlığımdan utandım. Bu duruma toplu bir şekilde ‘dur’ dememiz gerekiyor. Bu olayların bir an önce son bulmasını diliyorum. Sapkın insanlara lanet olsun diyorum.”

Sessiz çift

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Özge Özacar bir süredir ilişki yaşadığı işadamı Oğuz Özmen’le önceki akşam Bebek’teydi.

Yaz büyüdü

Çift, bir mekândan çıkarken görüntülendi. Soruları yanıtsız bırakan sevgililer, kendilerini bekleyen VIP araca binerek uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

İtalya hatırası

 Pop müziğin usta ismi Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı ile çıktığı İtalya tatilinin fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı.

Yaz büyüdü


 Puglia’daki Alberobello kasabasında kızıyla keyifli günler geçiren ünlü sanatçının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

 Düğün de İtalya’da olacak

Aslı Sümen, Roma’da nikâh masasına oturduğu İngiliz eşi Chris Bann ile önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Yaz büyüdü

Ünlü oyuncu, “Mutluyuz. Roma’da baş başa düğün yapmayı herkese tavsiye ederim. Aile ve arkadaşlarımızla başka kutlama yapacağız. Büyük ihtimalle o da İtalya’da olacak” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kanada’ya gidiyorum

Ekin Uzunlar önceki akşam Kıbrıs-Girne’deki Lord’s Palace Hotel’de sahneye çıktı.

Yaz büyüdü

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, “Çok kalabalık, tıklım tıklım bir geceydi. Her dilden şarkılar söyledik. 2 ay sonra Kanada’ya gidiyorum, orada da çok güzel konserler yapacağım” dedi. (Sayit DURMAZ) 

 

 

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#Aslı Gökyokuş#Semicenk#Nilüfer

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