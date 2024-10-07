Yaz büyüdü

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Ünlü şarkıcı, hem aile fotoğraflarını hem de Yaz’ın renkli doğum günü partisinden kareleri sosyal medyada “İyi ki doğdun Yaz’ım. Seni çok seviyoruz kızım” notuyla paylaştı.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

O annenin feryadı gözümün önünden gitmiyor

Semicenk, Türkiye’yi sarsan kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Semicenk, Harbiye Açıkhava’daki ilk konserini önceki gün verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, toplumda infial yaratan cinayetlerle ilgili konuştu: “O annenin (İkbal Uzuner’in annesi) feryadı gözümün önünden gitmiyor, insanlığımdan utandım. Bu duruma toplu bir şekilde ‘dur’ dememiz gerekiyor. Bu olayların bir an önce son bulmasını diliyorum. Sapkın insanlara lanet olsun diyorum.”

Sessiz çift

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Özge Özacar bir süredir ilişki yaşadığı işadamı Oğuz Özmen’le önceki akşam Bebek’teydi.

Çift, bir mekândan çıkarken görüntülendi. Soruları yanıtsız bırakan sevgililer, kendilerini bekleyen VIP araca binerek uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

İtalya hatırası

Pop müziğin usta ismi Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı ile çıktığı İtalya tatilinin fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı.

Puglia’daki Alberobello kasabasında kızıyla keyifli günler geçiren ünlü sanatçının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Düğün de İtalya’da olacak

Aslı Sümen, Roma’da nikâh masasına oturduğu İngiliz eşi Chris Bann ile önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Ünlü oyuncu, “Mutluyuz. Roma’da baş başa düğün yapmayı herkese tavsiye ederim. Aile ve arkadaşlarımızla başka kutlama yapacağız. Büyük ihtimalle o da İtalya’da olacak” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kanada’ya gidiyorum

Ekin Uzunlar önceki akşam Kıbrıs-Girne’deki Lord’s Palace Hotel’de sahneye çıktı.

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, “Çok kalabalık, tıklım tıklım bir geceydi. Her dilden şarkılar söyledik. 2 ay sonra Kanada’ya gidiyorum, orada da çok güzel konserler yapacağım” dedi. (Sayit DURMAZ)