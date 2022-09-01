Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Yaz biterken... Serenay Sarıkaya büyüledi!

Güncelleme Tarihi:

#Serenay Sarıkaya#Murat Boz#Mert Öcal
Yaz biterken... Serenay Sarıkaya büyüledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 08:39

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

Yaz biterken

Serenay Sarıkaya, yazın bitimine sayılı günler kala bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun 9.3 milyon takipçili Instagram hesabında yayınladığı karelere beğeni ve yorum yağdı.

Yaz biterken... Serenay Sarıkaya büyüledi

Sporunu aksatmıyor

30 Ağustos’ta Hatay Amfitiyatro’da konser veren Murat Boz, sahne öncesi spor salonunda ter attı. Son dönemde kendini spora veren ve antrenmanlarını hiç aksatmayan ünlü şarkıcı, görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Yaz biterken... Serenay Sarıkaya büyüledi

Haberin Devamı

Motosiklet ile park sorununu çözdü

Survivor All Star yarışmacılarından Mert Öcal, önceki gün Amaya İstanbul'da görüntülendi. Öcal, trafik sorunun motor ile çözdüğünü söyledi.Yarışma sevgilisi olduğu Sude Buse ile mutlu bir birlikteliği olan Mert Öcal, trafik sorunun motor ile çözdüğünü söyledi. Bebek'te oturan Mert Öcal, "Motor alarak hem bebek trafiğinden hem de park etme sorunundan kurtuldum" dedi.

Yaz biterken... Serenay Sarıkaya büyüledi

Sinemada korkutacak

Arkın Aktaş, yönetmenliğini üstlendiği korku filmi “Büyücü”yü seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Murat Güleç ve Oktay Arabacı’nın yazdığı filmin başrollerini Baran Arat ve Duru Demirhan paylaşıyor. Filmde ikizlerin başına gelen olaylar işleniyor.

Yaz biterken... Serenay Sarıkaya büyüledi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serenay Sarıkaya#Murat Boz#Mert Öcal

BAKMADAN GEÇME!

Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price
Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney

BAKMADAN GEÇME!

Ona Amerikanın tek ahlâklı CEOsu diyorlardı... Korkunç suçlamalar Taciz, tecavüz, şiddet...

Ona 'Amerika'nın tek ahlâklı CEO'su' diyorlardı... Korkunç suçlamalar! Taciz, tecavüz, şiddet...

#Dan Price
Kafalar karışık... Organik gıda ne demek Daha mı sağlıklılar | 8 SORU 8 YANIT

Kafalar karışık... Organik gıda ne demek? Daha mı sağlıklılar? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney