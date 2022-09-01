Yaz biterken... Serenay Sarıkaya büyüledi!

Haberin Devamı

Yaz biterken

Serenay Sarıkaya, yazın bitimine sayılı günler kala bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun 9.3 milyon takipçili Instagram hesabında yayınladığı karelere beğeni ve yorum yağdı.

Sporunu aksatmıyor

30 Ağustos’ta Hatay Amfitiyatro’da konser veren Murat Boz, sahne öncesi spor salonunda ter attı. Son dönemde kendini spora veren ve antrenmanlarını hiç aksatmayan ünlü şarkıcı, görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Haberin Devamı

Motosiklet ile park sorununu çözdü

Survivor All Star yarışmacılarından Mert Öcal, önceki gün Amaya İstanbul'da görüntülendi. Öcal, trafik sorunun motor ile çözdüğünü söyledi.Yarışma sevgilisi olduğu Sude Buse ile mutlu bir birlikteliği olan Mert Öcal, trafik sorunun motor ile çözdüğünü söyledi. Bebek'te oturan Mert Öcal, "Motor alarak hem bebek trafiğinden hem de park etme sorunundan kurtuldum" dedi.

Sinemada korkutacak

Arkın Aktaş, yönetmenliğini üstlendiği korku filmi “Büyücü”yü seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Murat Güleç ve Oktay Arabacı’nın yazdığı filmin başrollerini Baran Arat ve Duru Demirhan paylaşıyor. Filmde ikizlerin başına gelen olaylar işleniyor.