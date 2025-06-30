Yayında 'Eniştem' demişti... Sürpriz ikili

Haberin Devamı

EL ELE



Sinan Akçıl ve Ece Erken’in sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili gece saat 03.15 sularında Samsun Havalimanı’nda el ele görüntüledi. Sosyal medya fenomeni Gossip Pasta’nın paylaştığı görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Akçıl ve Erken’den henüz bir açıklama gelmedi.

Sinan Akçıl’ın yoğun konser temposuna rağmen Ece Erken’le sık sık bir araya geldiği ve bazı konserlerine de Erken’in eşlik ettiği iddiaları daha önce de magazin kulislerinde konuşuluyordu.

YAYINDA “ENİŞTEM” DEDİ

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile evliyken Ece Erken’in televziyon programına konuk olmuştu. Erken, Sinan Akçıl’a yayında “Eniştem” diyerek sarılmıştı.

Haberin Devamı

Erken ve Akçıl’ın el ele yakalanmasının ardından bu görüntüler yeniden gündeme geldi. Ünlü sunucu, Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı için de uzun süre “Çok yakın arkadaşım” ifadelerini kullanmıştı.