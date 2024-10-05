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Yavuz Bingöl'den Nilşah Ağaoğlu’na evlenme teklifi

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#Yavuz Bingöl#Nilşah Ağaoğlu#İstanbul Kültür Yolu Festivali
Yavuz Bingölden Nilşah Ağaoğlu’na evlenme teklifi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 08:51

6. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali’nin final gecesinde sahneye çıkan Yavuz Bingöl, konser öncesi kuliste sevgilisi Nilşah Ağaoğlu’na evlenme teklif etti: “25 Ekim’de Ayvalık’ta nikâhımız var.”

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FESTİVAL KONSERİ

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserle sona erdi. Müzikseverlerden yoğun ilgi gören etkinlikte ünlü sanatçılar Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan aynı sahneyi paylaştı.

NİKÂH ŞAHİTLERİ

 Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Yavuz Bingöl, sevgilisi Nilşah Ağaoğlu’na kuliste evlenme teklif ettiğini açıkladı. “2 saat önce burada sadece ikimizken teklif ettim. 25 Ekim’de Ayvalık’ta nikâhımız var” diyen ünlü türkücü, nikâh şahitlerinin de Oktay Kaynarca ile Elif Buse Doğan olacağını söyledi. 

Yavuz Bingölden Nilşah Ağaoğlu’na evlenme teklifi

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#Yavuz Bingöl#Nilşah Ağaoğlu#İstanbul Kültür Yolu Festivali

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