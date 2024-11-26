Yavuz Bingöl: Son 10 yıl en fakir dönemim

Haberin Devamı

Halk müziğinin ünlü ismi Yavuz Bingöl, katıldığı YouTube programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu.

‘Peki Sonra’ programına konuk olan Bingöl, son 10 yıldır hayatının en zor dönemini yaşadığını ifade etti.

Siyasi duruşu nedeniyle eleştirilere hedef olduğunu ve toplumun bir kesiminin kendisine sırt çevirdiğini öne süren Yavuz Bingöl, “Kendi kültürüm bana sahip çıkmadı. Diğer taraf; görüşlerine katılmadığım insanlar bana sahip çıktı. Benimle fotoğraf karesine girmek istemeyen insanlar var ya, o çok üzücü bir şey biliyor musun?” dedi.

Haberin Devamı

Ünlü sanatçı, sunucu Adem Metan’ın “Hayatınızda maddi olarak bir değişim oldu mu?” sorusuna “Ben en fakir dönemimi yaşadım bu son 10 yıl. İlk kez söylüyorum, intihar etmeyi falan da düşündüm” yanıtını verdi.

Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlar öldükten sonra ‘Vay be adam bunları yapmış, biz bu adama ne kadar haksızlık etmişiz’ diyecekler belki benim için.”