Yat değil saray

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Tatil için Bodrum’u tercih eden ünlü işadamı Ricardo Salinas Pliego, önceki gün ailesi ve misafirleriyle serin suların tadını çıkardı. Dünyanın en büyük dokuzuncu mega yatı olan Lady Moura, Bodrum’daki tatilcilerin ilgi odağı oldu.

105 metrelik Lady Moura, 49 kabine sahip. 37 misafir ve 71 mürettebat ağırlayabilen yatta 7 güverte bulunuyor. Yatta ayrıca güzellik salonu, sinema odası, otel lobisini anımsatan bir salon, yemek alanı, helikopter pisti ve kapalı havuz da var.

Pliego’nun yüzen sarayı, dünyanın en büyük dokuzuncu mega yatı. Yatta, helikopter pisti de var.