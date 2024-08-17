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Yat değil saray

Güncelleme Tarihi:

#Ricardo Salinas Pliego#Bodrum#Yalıkavak
Yat değil saray
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 09:11

Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego’nun mega yatı Bodrum-Yalıkavak açıklarına demirledi.

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Tatil için Bodrum’u tercih eden ünlü işadamı Ricardo Salinas Pliego, önceki gün ailesi ve misafirleriyle serin suların tadını çıkardı. Dünyanın en büyük dokuzuncu mega yatı olan Lady Moura, Bodrum’daki tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Yat değil saray


105 metrelik Lady Moura, 49 kabine sahip. 37 misafir ve 71 mürettebat ağırlayabilen yatta 7 güverte bulunuyor. Yatta ayrıca güzellik salonu, sinema odası, otel lobisini anımsatan bir salon, yemek alanı, helikopter pisti ve kapalı havuz da var.

Yat değil saray

Pliego’nun yüzen sarayı, dünyanın en büyük dokuzuncu mega yatı. Yatta, helikopter pisti de var.

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#Ricardo Salinas Pliego#Bodrum#Yalıkavak

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