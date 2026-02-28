×
Yasmin Erbil'den ayrılık açıklaması: Barışmaları bu sefer zor

Güncelleme Tarihi:

Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 08:00

MEHMET Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil’in Gülseren Ceylan ile boşanması hakkında konuştu.

 Erbil, “Ben seviyordum Gülseren’i. O yüzden biraz içim buruk. Ama ikisi için de hayırlısı olsun” dedi. Yasmin Erbil, sosyal medyada gündem olan ayrılığın ardından tarafların konuşma yasağı için protokol imzalanması hakkında, “Bir protokol imzaladılar sanırım evet. Konuşamıyorlar ayrılık ile alakalı diye biliyorum. Bende imzalanmış bir şey yok ama” diyerek kahkaha attı.

Erbil, Gülseren Ceylan’la görüşmeye devam edeceğini de söyledi:

“Biz görüşüyoruz, bundan sonra da görüşmem gibi bir kuralım yok. Babam için nasıl bir durum olur, sormak lazım. Bence öyle görüşülmemesi gereken birisi değil. Ama bu sefer barışmaları zor gibi gözüküyor.”

#Yasemin Erbil#Mehmet Ali Erbil#Gülseren Ceylan

